¿Por qué tu celular se calienta demasiado y qué debes hacer cuando eso suceda?

Muchas veces nuestro teléfono se recalienta y no sabemos por qué sucede esto. Si bien la calentura en cualquier dispositivo es sinónimo de que el motor está ejerciendo mayor funcionamiento, el exceso de calor también puede tener otro significado. A pesar de que esto no siempre signifique un problema para muchos, quizás el teléfono nos pueda estar mandando alguna señal y no nos estamos dando cuenta. Y es que los móviles, al igual que los ordenadores, presentan una serie de circuitos y componentes, cuyo uso excesivo es capaz de generar un calor considerable.

Con el avance de la tecnología, los dispositivos móviles se han convertido en herramientas muy versátiles, con las que es posible realizar cualquier tarea de forma digital gracias a los miles de aplicaciones desarrolladas. Esto se suele producir cuando tenemos muchas aplicaciones trabajando al mismo tiempo, lo que genera que la memoria RAM y el procesador del teléfono ejecuten mayores esfuerzos.

Cabe recalcar que, para evitar cualquier complicación, lo mejor siempre será optar por cargar nuestro dispositivo con un cargador original y debemos estar pendientes de que no haya un exceso de aplicaciones en uso.

Una de las maneras más eficientes para evitar el calentamiento de nuestros teléfonos es no exponerlos a largos periodos de tiempo en el sol. Asimismo, si el teléfono ya está con altas temperaturas, lo mejor será dejarlo reposar por unos quince minutos.

A continuación, te dejamos siete aplicaciones seguras y gratuitas para Android en donde podrás visualizar cuál es la verdadera temperatura de tu celular. Recuerda que la temperatura óptima a la que debe estar un móvil ronda entre 15 y 20 grados centígrados. Si el móvil supera los 40 o 45 grados, el teléfono puede empezar a sufrir, en especial sus componentes, incluyendo la batería.

Mejores apps para saber la temperatura de tu Android