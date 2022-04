Smartphone: ¿es seguro dejar el cargador en el enchufe si el celular no está conectado?

No son pocas las responsabilidades que tenemos los usuarios de smartphone y muchas tienen que ver con la seguridad. Estos dispositivos ya han demostrado ser muy peligrosos si no cumplimos con algunas prácticas recomendadas y una de las dudas más comunes tiene que ver con los cargadores. ¿Está bien dejarlos enchufados a la toma de corriente aun si el celular no está conectado a ellos? Aquí la respuesta.

Muchas personas tienen por costumbre dejar el celular cargando toda la noche, y aunque ya se ha demostrado que esto tiene un riesgo, otras muchas creen que el origen del problema está también en el cargador.

Una conocida cuenta de electrónica en TikTok (mundo_electronica) se animó a publicar un experimento para dejar las cosas claras.

Cargadores modernos vs. cargadores antiguos

En el video que compartieron en la red social, se observa cómo comparan un cargador de smartphone moderno con otro antiguo usado para un modelo Nokia de hace muchos años.

Estos últimos, se caracterizan por tener un simple circuito de 10 componentes y un transformador. Para hacer la medición de la misma, se utilizó un medidor de potencia para así saber qué tanta energía consume cada cargador.

La primera conclusión es que, al menos en los modelos antiguos de cargador, estos siempre consumirán una cierta cantidad de vatios aun si no están conectados al teléfono. A esto se le conoce como “consumo de potencia en vacío”:

Dicha cantidad suele variar según el tamaño y la potencia del cargador (puede ser de apenas 0.3). Vale decir que estos accesorios no eran tan potentes como los de ahora, por lo que, por lógica, los cargadores actuales deberían consumir incluso más.

Inteligencia en el diseño

Sin embargo, cuando se realiza el mismo experimento con un cargador moderno, se observa que hay una ligera carga inicial de vatios que con el paso de los segundos se reduce a 0. Esto se debe a la alta corriente que usa para cargar los capacitores internos. Lo mismo sucede con modelos de 35 y hasta 65 vatios e incluso con cargadores de laptops.

La razón es que la mayoría de cargadores para dispositivos modernos ya están configurados para entrar automáticamente en modo reposo o de bajo consumo cuando no detectan ningún equipo al cual transmitirle energía. Esto también permite que, ahora, sea posible conectar equipos de países extranjeros (donde el voltaje común es 110) a la pared sin usar ningún tipo de transformador.