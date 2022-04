Smartphone: ¿tus fotos salen borrosas y no sabes por qué? Descubre cómo podrías evitarlo

Uno de los inconvenientes más frecuentes que se experimentan en la fotografía de smartphones es el que refiere a las imágenes borrosas. Y, aunque en una primera instancia no parece serlo, en cuanto estas son transferidas al ordenador, la falta de nitidez las convierte en imágenes inservibles. Por ese motivo, en esta nota te enseñamos a evitar esta incómoda situación.

Es casi seguro que has atravesado en más de una oportunidad este problema. Te encuentras frente a un gran paisaje, listo para tomar una foto, pulsas el botón de tu cámara y sonríes. Sin embargo, al revisar la galería descubres que la toma quedó hecha un desastre. La captura sale borrosa y no hay manera de repetir la foto.

Si dicha experiencia te resulta familiar, no te preocupes, porque a todos los fotógrafos les ha sucedido algo parecido. Por fortuna, en la actualidad hay soluciones para tomar imágenes más nítidas. A continuación, encontrarás varios motivos por el que tus fotos salen borrosas y que debes corregir para solucionarlo.

Sujetas mal el celular con la mano

Disparar a mano es mucho más cómodo que tener que montar un trípode o encontrar un lugar donde apoyar la cámara. Aunque en muchos casos puedes salirte con la tuya, en otras circunstancias, es complejo hacer fotos nítidas con la cámara en las manos.

Las manos tiemblan, no sostienes bien el celular o, simplemente, no consigues estabilizar la imagen porque estas un poco alterado. Esto ocurre con mucha frecuencia.

Tomas la foto en movimiento

Aunque suene similar al anterior punto, una cosa es tener mal pulso o coger mal el teléfono y otra es tomar fotos mientras uno se encuentra en movimiento. Y pese a que es cierto que las imágenes borrosas pueden tener un efecto artístico, también puede hacer que se noten poco nítidas incluso cuando hay buena iluminación.

Por esa razón, quédate quieto cada vez que puedas cuando vayas a echar una foto, aunque sea por pocos segundos.

Configuras una velocidad de obturación lenta

Las cámaras ha mejorado lo suficiente como para capturar imágenes fijas sin necesidad de aumentar la velocidad de obturación. Pero si disminuyes la velocidad de obturación y no usas un trípode, lo normal es que la foto salga borrosa.

Varios fotógrafos profesionales recomiendan no disparar sin trípode con una velocidad de obturación inferior a la distancia focal del objetivo. Así, mientras que con un objetivo de 35 mm puedes hacer fotos a 1/60 de segundo, probablemente no sea así si utilizas uno de 100 mm.

Esta situación en los smartphones no es tan complicada, ya que por suerte casi todos los teléfonos hacen sus mediciones de forma automática y uno casi no toca nada, pero por seguridad se debería verificar que la obturación fija no está en una velocidad lenta.

El ISO es elevado

El ISO es una herramienta esencial para tomar mejores fotos, pero solo si uno sabe cómo usarlo correctamente. La mayoría de usuarios piensa que lo único que hay que hacer para sacar buenas fotos en la oscuridad es subir el ISO y realizar lo contrario si hay demasiada luz. Es cierto hasta determinado punto, pero hay que tener cuidado con ello porque cuanto más alto lo subas, más ruido tendrán tus fotos. Aparecerá un aspecto más granulado que borroso y los detalles estarán difuminados.