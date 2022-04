Smartphone: ¿te recomendaron formatear un Android? Aprende a hacerlo tú mismo

Sucede en las computadoras y también en los smartphones. Muchas veces, los usuarios de Android tienen que tomar la dura decisión de hacer regresar sus equipos a sus estados de fábrica. Esto no sería demasiado problema si no fuera porque también necesitas deshacerte de todas las aplicaciones y archivos. Si nunca has hecho un procedimiento similar, lo más probable es que te asuste formatear, pero aquí te enseñaremos a hacerlo de la forma más rápida y segura.

¿En qué casos debemos formatear nuestro celular?

Muchas veces, formatear es la solución más rápida y práctica para cuando el sistema interno de nuestro teléfono queda afectado por algunas aplicaciones mal desinstaladas, malware, etc. Sin embargo, también puede darse el caso de que quieras vender o regalar tu celular a otra persona, y lo mejor para ambos es que se lo entregues casi como nuevo. De esta forma, tu equipo ya no tendrá ningún dato personal tuyo.

¿Cómo formatear un teléfono Android?

El proceso es bastante sencillo, pero te enseñaremos una forma que aplica para cualquier teléfono Android, sin importar su marca. Puedes usarlo tanto en un Samsung, como en un Huawei, Xiaomi, LG, Motorola, etc.

Lo primero que debes hacer es cerciorarte de que copies todos los archivos importantes de tu teléfono antes de proceder, ya que formatearlo eliminará todos los archivos del mismo. Para hacerlo, es recomendable hacer una copia de seguridad en una computadora o insertar una tarjeta microSD para guardar tus datos.

Una vez te haya asegurado de esto, solo sigue estos pasos: Ve a los ajustes de tu telefóno Android, pulsando sobre el ícono de engranaje

Navega al apartado Sistema

Ve a Opciones de recuperación

Pulsa sobre Borrar todos los datos

Se te mostrará una pantalla advirtiéndote que se eliminarán todos los archivos de equipo. Aquí solo basta con pulsar en Restablecer teléfono.

Listo. El proceso puede durar unos minutos y es probable que tu teléfono se reinicie un par de veces. Debes asegurarte de que el mismo cuente con energía suficiente para completar todo el procedimiento (es mejor mantenerlo conectado al cargador). De no hacerlo, correr el riesgo de que se dañe el sistema de archivos.

Tras esto, tendrás un celular como nuevo, con todos sus ajustes originales de fábrica. En la mayoría de los casos, tendrás que configurar una cuenta (de Google o Huawei) nuevamente, y descargar aplicaciones desde cero, pero tu teléfono operará más fluidamente, al menos hasta que vuelvas a instalar un buen número de apps.