Instagram: ¿cómo ocultar que estás conectado en la red social?

Aunque la función más popular de Instagram son las historias, en la red social de Meta también podemos chatear de manera divertida con nuestros amigos y seguidores. No obstante, existen momentos en que queremos un poco de privacidad y que nadie sepa que estamos navegando en la plataforma. En este sentido, es necesario conocer el método que nos permite ocultar que estamos conectados. Aquí te decimos cómo puedes hacerlo.

Que el otro usuario o seguidor pueda ver cuando estamos en línea en Instagram no siempre es ideal, ya sea porque no queremos responderle a esa persona o simplemente no queremos que sepan de nuestro estado activo.

El poder ocultar tu estado activo es una función que estaba presente en la aplicación desde el comienzo, pero la mayoría de usuarios desconocen cómo pueden desactivarlo. Además, este método no necesita de apps de terceros.

Paso a paso para ocultar que estás conectado en Instagram

Existe una sencilla forma de cambiar la visibilidad de tu estado de actividad en Instagram en cualquier momento. Solo debes seguir las siguientes instrucciones:

Abre Instagram desde tu teléfono

Da clic en tu foto de perfil

Presiona en las tres rayas en la parte superior derecha

Ingresa a ‘Configuración’ y da clic en ‘Privacidad y seguridad’

En ‘Estado de actividad’, desactiva la opción ‘Mostrar estado de actividad’ y listo.

Tras realizar este proceso, cuando ingreses a los mensajes de Instagram nadie podrá ver en ese momento si estás conectado o no.