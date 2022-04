Conoce por qué no debes escanear códigos QR en cualquier lugar

Con el avance de la tecnología, los códigos QR se han convertido en parte de nuestro día a día. Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, estos códigos cumplieron un papel relevante, pues facilitan, al momento de hacer pagos, ver las cartas de restaurantes o comprar en algún centro comercial. Esto, claro, funciona siempre y cuando sepamos de dónde proviene el código QR al que estamos accediendo, pues muchos de estos podrían ser muy nocivos en cuanto a nuestra privacidad.

Por ejemplo, cuando vamos a un establecimiento de confianza y que sea conocido por nosotros y cuente con un código certificado, no habrá ningún problema para poder entrar; no obstante, lo más recomendable siempre será evitar el escaneo a cualquier QR en internet del que no tenemos ninguna seguridad.

¿Por qué es peligroso usar los códigos QR en cualquier lugar?

Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrado que puede almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos nos dirigen hacia un enlace a un sitio web (URL).

Estos mismos están conformados por módulos compuestos por puntos diferenciados entre sí por diferentes colores en los que se almacena distinta información.

Pero, como todo sitio web, los QR no están exentos de cualquier peligro, es por eso que te dejaremos las tres posibles amenazas de las que puedes ser víctima

Phishing: se utiliza cuando al abrir el código en tu celular te redirige a una página web externa donde te piden información personal, lo que puede poner en riesgo tu privacidad.

Malware: Este virus informático puede filtrar tu información confidencial como contraseñas y documentos en la web o pueden ser tomados por ciberdelincuentes.

Secuestro de sesión: En esta oportunidad los malintencionados toman tus contraseñas de usuario, y acceden a tu información personal.