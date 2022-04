Ofertan NFT del primer tuit por 2,9 millones de dólares, pero subasta cierra en 280 dólares

Hay veces que ni la suerte acompaña. En los últimos meses, el mercado de los NFT se ha ido devaluando, ya que cada vez hay más personas que desconfían en este tipo de moneda, que solo pocos pueden acceder y mantener en su patrimonio. Este valor no tangible está aplicado en diferentes artículos e imágenes virtuales, por ejemplo, una ilustración de bored ape, un videojuego, e incluso un tuit.

Sí, leíste bien, un post en Twitter, y es que la primera publicación realizada en esta red social tuvo como autor a nada más y nada menos que Jack Dorsey, anterior alto mando de la compañía de la app.

No obstante, el valor simbólico de este recuerdo no se reflejaría en el precio final que se le ha dado, pues, según recientes reportes, el monto por el que se compró esta pieza digital no sería devuelto ni siquiera en su milésima parte.

Resulta que, luego de haber pagado 2,9 millones de dólares por el NFT del primer tuit oficial en la plataforma, Sina Estavi quiso revenderlo en una subasta, pero sus intentos se han visto frustrados con un resultado bastante desfavorable. Estavi ofertó este artículo a través de OpenSea por 48,8 millones de dólares, es decir, lo cual equivale casi 16 veces más de lo que pagó por su compra; sin embargo, de manera inesperada, la campaña finalizó con una oferta máxima de tan solo 280 dólares.

Foto: Twitter

Estavi había prometido donar la mitad de las ganancias, especulando que el monto aproximado a recolectar para caridad sería de unos 25 millones de dólares. Ante esto, el usuario explicó a CoinDesk que, ante la expectativa depositada, no lo venderá a un precio tan bajo: “El plazo que fijé ha terminado. Si obtengo una buena oferta, podría aceptarla, pero quizás nunca lo venda.”