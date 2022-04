¿Cuántos virus tiene WhatsApp Plus y GB WhatsApp, las apps no oficiales que miles utilizan?

Pese a que los desarrolladores de WhatsApp no recomiendan utilizar aplicaciones modificadas, existen miles de personas que instalaron WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otro ‘mod’, debido a que ofrecen funciones que la versión oficial no tiene, como la posibilidad de recuperar mensajes eliminados o descargar estados.

Quizás no lo sepas, pero en las condiciones de servicio de WhatsApp, los desarrolladores afirman que las personas que descargaron apps no oficiales están violando sus normas y pueden ser sancionados. Primero con un baneo temporal que puede durar 24 horas, luego con una suspensión permanente de su cuenta.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, indican en su blog oficial.

¿Por qué WhatsApp Plus y GB WhatsApp son peligrosas?

Ni WhatsApp Plus ni GB WhatsApp ofrecen cifrado de extremo a extremo. Tampoco se encuentran disponibles en Play Store o App Store, las tiendas de aplicaciones oficiales de Android y Apple, respectivamente. Para encontrarlas es necesario visitar páginas de descargas de dudosa procedencia.

De acuerdo con La Vanguardia, los ‘mods’ de WhatsApp son peligrosos debido a que un cibercriminal podría haber ocultado un malware con el objetivo de robar tu información personal, no solo fotos y videos, sino contraseñas de correos electrónicos o cuentas bancarias.

¿Cuántos virus tiene WhatsApp Plus y GB WhatsApp?

Antes de instalar cualquier aplicación externa, lo recomendable es verificar que no esté infectada. Utilizamos la herramienta Virus Total para analizar el archivo APK de estas aplicaciones modificadas y descubrimos la presencia de varios malware.

Como podrás apreciar en la imagen, Virus Total encontró dos troyanos en WhatsApp Plus, mientras que en GB WhatsApp se encontrados tres amenazas.

Análisis de WhatsApp Plus. Foto: captura de Virus Total

Análisis de GB WhatsApp. Foto: captura de Virus Total

Es oportuno mencionar que estas APK fueron descargadas del portal Malavida, muy popular por albergar apps modificacadas.