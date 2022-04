WhatsApp: ¿cómo reconocer si una captura de pantalla que te enviaron es falsa?

Todos los celulares, sean Android o iPhone, permiten hacer capturas de pantalla como prueba de algo; sin embargo, debes tener presente que estos pantallazos no siempre son confiables. En la actualidad, existen muchos softwares que permiten crear conversaciones falsas de WhatsApp, Facebook Messenger y otros servicios de mensajería. ¿Cómo identificarlos?

Aunque estas aplicaciones que crean chats falsos de WhatsApp parecen inofensivas —ya que muchos las utilizan para hacer supuestas bromas—, lo cierto es que son sumamente peligrosas. Si son mal empleadas, estos programas pueden volverse una herramienta para difamar a las personas, por ejemplo.

Si has utilizado estas herramientas para crear conversaciones falsas, te habrás dado cuenta de que permiten hacer cambios bastante minuciosos. No solo puedes colocar el nombre de una persona, sino también poner su fotografía, si está en línea en WhatsApp o no, a qué hora envió el mensaje y otros detalles que buscan darle validez al chat.

Pese a que las conversaciones creadas con estos programas parecen auténticas, existen varios detalles que te permiten descubrir si son falsas. Aquí te vamos a brindar algunas recomendaciones.