Smartphone: ¿para qué sirve el agujero circular de la llave de tu celular?

Si adquiriste hace poco un smartphone, puedes haberte topado con dos posibilidades. La primera es que la llave incluida para retirar la NanoSim de tu teléfono sea similar a un clip, y la segunda es que esta cuenta con un notorio agujero en forma de círculo en su diseño. Si el fin de este accesorio es ayudarnos a cambiar el chip, ¿para qué sirve entonces ese hoyo tan común en todos los modelos de celulares Android? Aquí te revelaremos la respuesta.

Por si no lo notaste, muchas marcas prefieren optar por su propio diseño de este agujero, pero casi ninguna dice cuál es el objetivo de este. Puede que tú tampoco lo entiendas porque no te has visto en la necesidad de usarlo, pero dicho escenario existe.

Los agujeros más comunes son los que ya te comentamos, pero la regla común es el agujero. Incluso algunas marcas presentan un rombo en lugar de una forma circular, pero, por lo general, estos orificios son notoriamente grandes, al menos, lo suficiente como para no tener nada que ver con los pequeños hoyos que abren la puerta del NanoSim.

Muchos se preguntan para qué sirve este particular diseño de la llave. Foto: TuExpertoMóvil

¿Para qué sirve el agujero circular de las llaves NanoSim en los teléfonos?

La razón es mucho más evidente de lo que esperas. Los agujeros de estas llaves sirven para que puedas llevar este útil accesorio en un llavero, junto a las de tu hogar, oficina, etc.

Es posible que nunca te haya tocado una situación así (o te toque), pero, en caso de emergencia, a veces puede ser necesario sacar el chip de tu teléfono para insertárselo a otro.

Antes, con modelos más antiguos de celulares, retirar la tarjeta SIM era más sencillo, pues usualmente se colocaba en la parte trasera del mismo. Todo lo que había que hacer para retirarla era sacar la carcasa de la parte posterior e intercambiar la pieza .