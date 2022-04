Facebook: ¿por qué no es recomendable aceptar las solicitudes de amistad de desconocidos?

Gracias a Facebook, puedes conectarte con tus amigos de la infancia, antiguos compañeros de trabajo, familiares que viven en el extranjero, entre otras personas que conozcas. Lamentablemente, existen muchos usuarios que aceptan cualquier solicitud de amistad, con el objetivo de incrementar su cantidad de contactos. ¿Por qué no es recomendable hacerlo?

Antes de la llegada de Facebook existía Hi5, una red social que se caracterizaba porque, mientras más amigos y visitas tenía tu perfil, eras considerado más popular que el resto. Por ese motivo, muchas personas aceptaban a cualquier cuenta desconocida. Por si no lo sabes, esta práctica es totalmente insegura y aquí te diremos las razones.

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, uno de los motivos para no aceptar a extraños en tu cuenta de Facebook es que te expones a que roben tu información. No solo tus fotos y videos, sino datos sobre tus lazos familiares (padres, hermanos, etc), lugar de trabajo, entre otra información.

Utilizando lo que ya conoce, un ciberdelincuente puede crear un perfil falso y hacerse pasar por ti para innumerables actividades, las cuales incluso podrían ser ilícitas. Por suerte, la red social creada por Mark Zuckerberg tiene un mecanismo que permite a los usuarios denunciar las cuentas ‘fake’ que están usurpando la identidad de otra persona.

Otra de las razones por las cuales no debes aceptar a desconocidos en Facebook es porque pueden interactuar con tus publicaciones (fotos, videos, post, etc) y escribir comentarios hirientes, maliciosos o SPAM. Incluso existen casos donde estos mensajes pueden incluir links falsos que infectan tu dispositivo con algún malware.