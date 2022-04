WhatsApp: ¿cómo cambiar el ícono de la app por una cruz durante Semana Santa?

En las redes sociales se acaba de viralizar un truco para los usuarios de WhatsApp que tengan teléfonos Android. Aquellos que se animen a usarlo pueden aprovechar la Semana Santa para personalizar el ícono de esta aplicación de mensajería instantánea. Es decir, puedes reemplazar el clásico logo verde por el emoji de una cruz. ¿Quieres saber cómo? Aquí te vamos a enseñar.

De acuerdo a Xataka, un portal especializado en tecnología, antes de emplear este truco es necesario que descargues en tu teléfono la imagen que usarás como nuevo ícono de WhatsApp. Puedes buscar en Google la frase ‘cruz latina emoji’ y elegir la que más te guste. Ten en cuenta que, para que se vea mejor visualmente, tendrá que tener fondo transparente y estar en formato PNG.

En caso no encuentres el emoji de cruz con fondo transparente o el que descargaste está en otros formatos como JPG o GIF, no te preocupes, puedes usar programas como Photoshop o Photophea (herramienta gratuita) para editar la imagen. Si no quieres prender tu computadora, también puedes visitar la página “Remove.bg” desde tu celular y en segundos tendrás el resultado.

¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp por una cruz por Semana Santa?

Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Nova Launcher (puedes hallarla en este enlace)

(puedes hallarla en este enlace) Luego de instalarla, tendrás que seleccionar la nueva interfaz que tendrá tu smartphone Android.

Es probable que algunos íconos se muevan, así que tendrás que ordenarlos de forma manual

Presiona el ícono de WhatsApp por unos segundos hasta que salga una ventana con la opción editar

Nova Launcher te permite cambiar el ícono por la imagen de cruz que guardaste. También puedes modificar el nombre de la app.

Eso sería todo. Guarda los cambios y verás que el ícono tradicional de WhatsApp habrá sido reemplazado, en su lugar tendrás el emoji de la cruz latina. Si no te gusta cómo luce tu smartphone ahora, solo desinstala Nova Launcher y todo volverá a la normalidad.