¿Cómo convertir tu teléfono en un control remoto y usarlo con tu Smart TV?

Los controles remotos de los Smart TV suelen ser bastante frágiles. Basta con que sufra una caída desde una altura media para que deje de funcionar, por ese motivo, muchas personas suelen colocar fundas protectoras. Si el tuyo se malogró y no encuentras un repuesto, no te preocupes, ya que puedes reemplazarlo por tu teléfono, no importa que sea Android o iPhone. Aquí te enseñamos el truco.

De acuerdo a Paréntesis, un portal especializado en tecnología, existen varias apps oficiales (publicadas en Google Play Store y App Store) para que los usuarios puedan controlar sus televisores usando su teléfono. No solo tendrán los botones de avanzar y retroceder para cambiar los canales, también existe la opción de subir o bajar el volumen, apagar el televisor, entre otras funciones.

¿Cuáles son las aplicaciones?

Si tienes un teléfono de Xiaomi, debes saber que todos los dispositivos desarrollados por esta compañía china vienen con su aplicación preinstalada por defecto, solo debes sincronizarla con tu Smart TV. En caso poseas un televisor fabricado por la empresa surcoreana LG, tendrás que descargar su software oficial que se encuentra disponible en Google Play Store y App Store.

Por otra parte, Samsung también cuenta con su propia aplicación llamada SmartThings que puedes bajarte gratuitamente en tu Android o iPhone. Si tu Smart TV es de las marcas Sony, Philips, Panasonic, entre otras, tendrás que emplear apps como TV Remote, TV SideView, Mi Remote Controller que han sido desarrolladas por terceros, pero que son compatibles con estos equipos.

Finalmente, resaltar que los usuarios de Apple también tienen la aplicación Apple TV Remote, que viene preinstalada en sus equipos, siempre y cuando funcionen con el sistema operativo iOS 14 (o superior). Si tu iPhone es demasiado antiguo, no tendrás la oportunidad de usarlo como control remoto.