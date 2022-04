¿Por qué no se pueden ver los segundos en el reloj de Windows 11?

¿Increíble, no? Si bien las computadoras personales de hoy son descomunales en cuanto a capacidades frente a las de hace 20 o 30 años, hay casos, como el que te contaremos a continuación, que nos provocan rascarnos la cabeza y preguntarnos si todo ha sido precisamente evolución. ¿Qué ocurre? Que el nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 11, es el primero en mucho tiempo en rehusarse a mostrarte los segundos de la hora en su reloj nativo. La razón es insólita y probablemente no te la esperas.

El reloj en Windows: ¿un problema de peso?

Es probable que aún seas de los millones de usuarios que todavía sigue usando Windows 10. El reloj de este sistema es casi idéntico al que han tenido todas las versiones anteriores y está ubicado junto a los íconos de bandeja en la parte derecha de la barra de tareas (parte inferior de la pantalla).

Si no has configurado nada adicional, es probable que dicho indicador solo muestre horas y segundos, pero si prefieres estar atento a los segundos en todo momento, en Windows 10 hay una solución y, aunque algo incómoda, es posible.

Sin embargo, todo ha cambiado en Windows 11, en el cual ya no es posible –ni siquiera con truco alguno– poder mostrar los segundos en la barra de tareas. ¿Por qué ocurre esto? Estamos en 2022, y mostrar una herramienta tan ‘básica’ no debería generar problema alguno, ¿verdad?

Los relojes y bits no siempre se llevan bien

Aunque no lo creas, este tema ya tiene décadas entre los usuarios de Windows (al menos desde que existe el escritorio y la barra de tareas). En los primeros años de Windows 95, ya había usuarios que preferían ver el reloj completo a simple vista, pero, para entonces, Microsoft respondía con que era necesario tener un mínimo de 4 MB de RAM (megas, no gigas) en el sistema.

Por supuesto, estamos hablando de hace más de 25 años, cuando tener 4 MB de RAM podía considerarse aún un lujo. Hoy, décadas después, la memoria de las computadoras suele sobrepasar tranquilamente los 8 GB de RAM (2.000 veces más). ¿No es suficiente para mostrar el reloj a toda hora?

¿Es realmente problemático mostrar los segundos en el reloj de la bandeja? Foto: Captura

La respuesta de Microsoft

No. No lo es. Ya en 2003, el reconocido ingeniero de Microsoft Raymond Chen (uno de los principales responsables de que el sistema mantenga su retrocompatibilidad) explicaba que, al menos en Windows 95, la razón para no mostrar el reloj era sencilla: consumía mucha RAM.

El mayor reto de hacer que el reloj con segundos sea estándar para todos, es que ello implica que todos los usuarios tengan su propio reloj. Esto afecta el funcionamiento de los terminal server, que se encargan de actualizar el mismo. ¿El resultado? Un trabajo intenso de la CPU por mantener todo en orden. Chen incluso reveló que esta es la razón por la que los cursores parpadean cuando escribimos un texto.

Windows 11: ¿el fin del problema?

Si bien Windows 10 tampoco muestra los segundos en su reloj por defecto, hasta ahora, hacerlo posible era cuestión de ejecutar un simple comando en el registro del sistema. Sin embargo, dicha solución ya no es posible en Windows 11 y muchos han tenido que recurrir a otras alternativas, como apps de terceros:

Lo más curioso es que sistemas actuales como macOS y Linux han podido solucionar este dilema desde hace mucho, pero en Windows 11 han optado por priorizar el “rendimiento”. ¿Será superado en el futuro?