¿Piensas viajar en Semana Santa? Conoce los tips tecnológicos para evitar que cualquier intruso entre a tu casa

Como todos los años, se acerca Semana Santa y muchas familias optan por hacer un corto viaje y dejar sus casas solas por algunos días. Para algunas personas malintencionadas, eso representa una oportunidad para ingresar a hogares ajenos y sustraer las pertenencias. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología, existen ciertos dispositivos y métodos que se pueden aplicar para mantener nuestra casa protegida a pesar de la distancia. Desde La República, conversamos con un especialista en la materia que nos brindará algunos tips para que nuestra casa no sea vulnerada.

Según el director de operaciones de Verisure (empresa encargada de proveer dispositivos de seguridad en los hogares), Carlos López, quien se basa en cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, los robos registrados en feriados largos (Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y fin de año) se incrementan en un 30% a comparación de los que ocurren en fechas comunes.

Para el vocero, es imprescindible reforzar la seguridad de los hogares combinando elementos físicos con electrónicos y supervisión personalizada, tales como:

Revisar que las puertas, ventanas y cochera estén bien cerradas antes de salir.

Dejar un aspecto de hogar habitado.

No informan en redes sociales sobre tu viaje.

Entregar las llaves del hogar a una persona de confianza. Si es posible, pedirle que revise la vivienda varias veces al día.

Usar las soluciones más innovadoras en seguridad.

En ese sentido, el papel de los dispositivos tecnológicos es muy importante para disuadir a cualquier intruso, siempre que nuestro hogar se encuentre vacío, ya sean por motivos de viajes largos o simplemente algunos tramos cortos en el que no estamos en casa.

Según afirma López, “lo ideal es que siempre haya algún obstáculo electrónico adicional que evite o dificulte cualquier intrusión”.

Dispositivos que pueden ayudar a la protección de las viviendas

Colocar sensores luz con detección del movimiento en las zonas cercanas a ventanas y puertas.

Instalar alarmas monitoreadas. Este servicio de videovigilancia cuenta con sensor de movimiento y flash que es monitorizado por profesionales desde una central de alarmas las 24 horas, los siete días de la semana.

Dejar un temporizador que encienda y apague las luces para indicar que hay alguien en casa.

Desconectar el sistema eléctrico de ‘abrepuertas’ de la cochera para evitar su clonación.

No obstante, si eres de las personas que no cuenta con algunos de estos sistemas, aquí te dejamos otros tips que pueden ser muy útiles en estas fechas y evitarán que tu domicilio no se convierta en blanco de robo.

Deja algún dispositivo programado para encenderse

Este consejo puede funcionar muy bien con el televisor de la sala, ya que al ser programado para prenderse y apagarse a cierta hora, esto dará una sensación de que hay gente dentro de casa y así desviará a los facinerosos.

Conserva un ambiente con luz

Puede ser en la sala, comedor o en algún dormitorio que se observe desde el exterior. Te aconsejamos comprar un foco ahorrador y colocarlo en el ambiente que hayas decidido prender cada vez que salga de tu casa.

Desconecta el teléfono fijo

Si utilizas el teléfono fijo a diario, te recomendamos desconectarlo para que en caso los ladrones llamen a averiguar si hay alguien en casa. Otra opción es consultar con tu operadora si es posible desviar las llamadas a un teléfono móvil.

Sal sin tu auto

Si es posible, evita salir con tu auto, pues así los ladrones creerán que aún estás en casa.