¿Cómo reportar una cuenta falsa de Facebook para que la eliminen?

Facebook es una red social muy popular en donde millones de usuarios interactúan con otros a través de publicaciones y comentarios en noticias, videos o memes. No obstante, la plataforma de Meta no está exenta de las malas prácticas de algunos internautas que crean perfiles falsos de otras personas para perjudicarlas. Si has sido victima de suplantación de identidad en la aplicación, aquí te explicamos qué pasos debes seguir para que la cuenta falsa sea eliminada.

En Facebook hay muchas personas que se abren más de una cuenta, ya que solo debes poseer un correo electrónico para crearla. Sin embargo, existen internautas malintencionados y ciberdelincuentes que suelen crear perfiles falsos para suplantar la identidad de un usuario.

Estas cuentas falsas de Facebook, en la mayoría de casos, son utilizadas para perjudicar y hacer quedar mal a una persona o para estafar a los amigos del usuario suplantado, solicitando dinero o información bancaria.

Si estás pasando por esta terrible situación, debes saber que Facebook permite a sus usuarios, tanto en Android como en iOS, reportar una cuenta falsa que se hace pasar por ti para que sea bloqueada y eliminada.

¿Cómo reportar y denunciar una cuenta falsa en Facebook?

Denunciar una cuenta falsa en Facebook no es complicado y te tomará menos de cinco minutos hacerlo. Si se trata de un perfil falso la acción a seguir es denunciar y en el caso de páginas suplantadas debes reportar. Aquí te explicamos qué hacer en cada caso:

Denunciar un perfil falso

Lo primero que tienes que hacer es dirigirte al perfil que quieres denunciar

Una vez que estés en dicho perfil, da clic en el ícono con tres puntos horizontales que se encuentra abajo a la derecha de la foto de portada

Cuando hagas clic en estos puntos se despliega un nuevo menú con unas opciones

Presiona sobre “Buscar ayuda o reportar perfil”

Elige la opción “Finge ser una persona”

En “Por quién se hace pasar” elige “Yo”.

Reportar una página falsa