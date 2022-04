iPhone: conoce las aplicaciones que desgastan más la batería

Algunos usuarios suelen referirse hacia los iPhones como un dispositivo cuya batería no dura mucho; no obstante, algo que no toman en cuenta es que esta característica no está ligada al hardware del teléfono como tal, sino que muchas veces es consecuencia de las malas costumbres de funcionamiento o de las aplicaciones que consumen más batería. Es por eso que en La República hemos elaborado un listado que te puede ser útil.

Cabe recalcar que muy aparte de que la vida de la batería pueda limitarse por el uso y ciertas apps, existen algunos otros factores que también le pueden jugar una mala pasada a estos teléfonos.

Una de las recomendaciones más eficaces para que el dispositivo pueda rendir mucho más durante el día es siempre estar atento a algunos accesos comunes: el brillo automático, bluetooth, wifi, y datos móviles no deben estar activados mientras no se encuentran en uso. De lo contrario, tener estas opciones trabajando en segundo plano involucra un mayor consumo de batería.

Asimismo, la geolocalización también es un factor muy desgastante para los teléfonos y, peor aún, si las aplicaciones requieren utilizar la antena GPS durante su uso.

Aplicaciones que más consumen batería en el iPhone

Google

Facebook

Messenger

WhatsApp Messenger

Amazon Alexa

Gmail

Uber

Waze

Google Chrome

Youtube

Instagram

Telegram

Twitter

TikTok

Amazon Shopping

My Mcdonald’s

Grindr

Snapchat

Microsoft Outlook

Spotify Paypal

Deezer Music

Aquí lo tienes. Con este listado podrás estar al tanto de las aplicaciones que reducen la batería día a día.