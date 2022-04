Huawei P50 Pro: ¿es el teléfono definitivo que no necesita Google? Lo comprobamos

Hace 40 años, en pleno auge de la computadora personal, empresas establecidas como IBM todavía sufrían por entender que aquel prometedor mercado iba a premiar más al software –el programa más vendido (Visicalc) y el sistema operativo más común (MS-DOS)– que al hardware –la computadora más potente o más compatible (IBM PC)–. Hoy, con otra revolución, la del smartphone, en progreso, la remedada contienda entre hardware vs. software no tiene por qué ser idéntica, por mucho que se le parezca. Actualmente, la plataforma abierta del proyecto Android cuenta con un gigante que parece acapararlo todo (Google y sus servicios). Sin embargo, tenemos una oportunidad casi inédita para poner toda la configuración de la industria móvil a prueba. Es por ello que el Huawei P50 Pro amerita una gran reflexión, y por ello, aunque con motivos de por medio, lo he podido probar unas cuantas semanas. Aquí mis conclusiones.

Huawei vs. Google, empecemos fuerte

La travesía de Huawei en los últimos dos años es algo pocas veces visto en la industria de la tecnología de consumo, pero, al mismo tiempo, ha sido capaz de mostrarnos, como en pocas ocasiones, qué tan conectadas y dependientes pueden ser las distintas plataformas y fabricantes de hardware y software, y qué tan cerca pueden estar del monopolio. Responder a esta incógnita tomando como base la experiencia obtenida con el P50 Pro, el teléfono definitivo de la marca hasta hoy, es crucial no solo para una compra, sino para entender el futuro cercano del propio mercado (y hasta otros).

Zoom. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Zoom. Foto: Benjamín Marcelo/La República

El dilema es conocido por todos: Huawei aún adolece de la ausencia de Google y sus servicios. Aunque esto ya es noticia vieja (y seguramente te estés preguntando hasta cuándo se mantendrá una situación similar), no hay un máximo de deliberación al preguntarnos cuánto la excelencia lograda por una compañía puede verse mermada fuertemente por temas políticos o ajenos a una competencia más sana.

Dos años consecutivos

Esta es ya la segunda iteración de un teléfono de gama alta y premium que llega sin los servicios básicos de Google, y hay que decir que no hay medidor más fiel para saber qué tan importantes son los GMS en los smartphones y plataformas móviles de hoy en día que el Huawei P50 Pro.

Afortunadamente, en La República tuvimos la oportunidad de usar uno durante algunas semanas, tiempo más que necesario para escaparnos del sencillo prueba y aprueba con cualquier teléfono de similares características. Más allá de hacer un recuento de sus prestaciones técnicas (que no pueden ser la mayor novedad), hemos intentado sacarle el mayor provecho no solo desde un punto de vista práctico, sino también explorando sus más escondidas posibilidades. Después de todo, se trata de una propuesta que, en teoría, debería contrarrestar la desventaja de la incompatibilidad de servicios de Google, un punto que, como verás a continuación, no ignoraremos en ningún momento.

Primero, lo bueno: el diseño

El Huawei P50 Pro no solo destaca por su gran calidad en acabados y su refinado diseño, que se siente tanto como se observa, también lo hace con el funcionamiento de sus componentes más potentes e impresionantes a la vista.

Lo más difícil de ignorar en este equipo es el increíble diseño de la estructura, que no solo se mantiene libre de manchas y con un peso correcto, sino que resulta ser muy resistente, aún con los dos enormes paneles para los sensores de su parte trasera.

El tacto es de los mejores para un teléfono que te recordará su precio en todo sentido, pero sin remordimiento. Además, se mantiene frío, tiene un tamaño adecuado (incluso para manos grandes) y no escatima en lucir esos dos grandes módulos para el sistema de cámaras que lo caracteriza, muchas veces asemejándose más a una moderna cámara portátil que a un simple teléfono de gama premium.

Cómoda ergonomía del Huawei P50 Pro. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Pantalla para juegos

La pantalla no está por debajo de lo que exige la categoría, y presenta un total de 6,6 pulgadas en diagonal, con resolución presente de 2700 x 1228 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Por supuesto, el mejor termómetro de este aspecto son los juegos, pero del catálogo tendremos que hablar más adelante.

Dicha configuración también resalta por su flexibilidad, con un sistema automático que puede cambiar de los 60 a los 120 Hz según conveniencia. Los colores tampoco se quedan atrás, y el rango dinámico del panel OLED está a la par de lo más reciente en esa tecnología, aunque, claro está, hablamos de una pantalla pequeña, pero que aun así puede recibir dos modos de configuración: ‘vívido’ y ‘normal’.

Tomando nuevamente el lado del hardware, es preciso indicar que la conveniencia de las curvas en la pantalla puede pasar desapercibida. Simplemente existe un buen balance y una gran sensación de fluidez en el agarre gracias a este diseño, y hay que decir que lo visual no se resiente bajo ningún aspecto debido a esto.

Especificaciones

Las especificaciones que Huawei confirmó para el P50 Pro no pasaron desapercibidas en su momento. La elección de hardware y componentes de la firma asiática generaron críticas sobre el rendimiento, especialmente porque el teléfono fue lanzado en China con piezas más modernas y potentes.

Por ejemplo, el Qualcomm Snapdragon 888 (lanzado en 2021) que hemos recibido en occidente no está presente en China, donde el P50 Pro llegó equipado con el famoso Kirin 9000. Pese a que no hay mucha diferencia, incluso en las tareas más exigentes, el punto de mayor quiebre en este aspecto ha sido la ausencia de la tecnología 5G, la cual está ya presente en equipos de la competencia en esa categoría desde hace mucho tiempo.

¿Se refleja esto fuertemente en el día a día? Pues no es fácil ignorar que aun así estamos ante uno de los terminales más potentes y fluidos del mercado, y que las tecnologías futuras recibirán un juicio más preciso con el paso de los meses. También debemos considerar que los teléfonos, sin importar que sean de gama premium, pueden tener un ciclo de vida de apenas un año, aunque podrían pasar de 2 a 3 antes de pensar en adquirir otro, tal como se está evolucionando actualmente (sobre todo con el 5G).

Dimensiones: 158.8 mm x 72.8 mm x 8.5 mm

158.8 mm x 72.8 mm x 8.5 mm Pantalla: OLED de 6.6 pulgadas, diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, 1,070 millones de colores, hasta 120 Hz de frecuencia de refresco, atenuación PWM de alta frecuencia de 1440 Hz, tasa de muestreo táctil de 300 Hz

OLED de 6.6 pulgadas, diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, 1,070 millones de colores, hasta 120 Hz de frecuencia de refresco, atenuación PWM de alta frecuencia de 1440 Hz, tasa de muestreo táctil de 300 Hz Resolución y píxeles por pulgada: 2700 x 1228 pixeles (450 ppi)

2700 x 1228 pixeles (450 ppi) Procesador: Snapdragon 888 4G. Octa-core, 1 x Cortex-X1@2.84 GHz + 3 x Cortex-A78@2.42 GHz + 4 x Cortex-A55@1.8 GHz

Snapdragon 888 4G. Octa-core, 1 x Cortex-X1@2.84 GHz + 3 x Cortex-A78@2.42 GHz + 4 x Cortex-A55@1.8 GHz Procesador gráfico (GPU): Adreno 660

Adreno 660 Memoria RAM: 8 GB

8 GB Memoria de almacenamiento: 256 GB ROM

256 GB ROM Cámaras traseras (4): (1) Cámara True-Chroma de 50 MP (Color, apertura f/1.8, OIS), (2) True-Chroma de 40 MP (MONO, apertura f/1.6), (3) ultra gran angular de 13 MP (apertura f/2.2), (4) teleobjetivo de 64 MP (apertura f/3.5, OIS), admite AF

(1) Cámara True-Chroma de 50 MP (Color, apertura f/1.8, OIS), (2) True-Chroma de 40 MP (MONO, apertura f/1.6), (3) ultra gran angular de 13 MP (apertura f/2.2), (4) teleobjetivo de 64 MP (apertura f/3.5, OIS), admite AF Cámara frontal: 13 MP (gran angular, f/2.4, autofoco)

13 MP (gran angular, f/2.4, autofoco) Batería: 4360 mAh (valor típico)

4360 mAh (valor típico) Carga: HUAWEI SuperCharge (max 66 W) (con cable y cargador HUAWEI SuperCharge) y carga inalámbrico (max 50 W)

HUAWEI SuperCharge (max 66 W) (con cable y cargador HUAWEI SuperCharge) y carga inalámbrico (max 50 W) WLAN: 2.4 GHz y 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-streaming MU-MIMO

2.4 GHz y 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-streaming MU-MIMO Bluetooth: Bluetooth 5.2, soporta BLE, SBC, AAC, LDAC.

Bluetooth 5.2, soporta BLE, SBC, AAC, LDAC. USB: USB Tipo-C, USB 3.1 GEN1

USB Tipo-C, USB 3.1 GEN1 ¿Auriculares?: USB Type-C Earjack

USB Type-C Earjack GPS: GPS (L1 + L5 Doble banda) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-banda) / GALILEO (E1 + E5a Doble banda) / QZSS (L1 + L5 Doble banda) / NavIC

GPS (L1 + L5 Doble banda) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-banda) / GALILEO (E1 + E5a Doble banda) / QZSS (L1 + L5 Doble banda) / NavIC Sensores: de gravedad, infrarrojos, huellas dactilares, Hall, presión barométrica, giroscopio, brújula, luz ambiental, proximidad, láser, temperatura del color

A diario con las aplicaciones

Sin lugar a dudas, adquirir un PS5 Pro no puede ser una empresa a medias. No estamos frente a una industria joven ni desconocida para adoptar necedades que nos despreocupen del software en una generación como esta. Sin embargo, la pregunta no es solo si el Huawei P50 Pro puede valerse por sí mismo con su conjunto de aplicaciones, sino también en qué tan necesarios y qué tan cómodos nos sentimos formando parte del ecosistema de Google, así como qué tanto nos afecta separarnos de él.

Para tal propósito, mi uso personal con el P50 Pro no ha escatimado en aplicaciones de todo tipo, pero debemos hacer una clara división entre lo que necesitamos (con un teléfono de uso personal) y lo que podemos descargar que resulte utilitario, apto para el ocio o por mera curiosidad.

Petal Search: gran opción, no la única

El motor de búsqueda Petal Search es la primera opción que recibirás con un teléfono Huawei desde hace más de un año. La misma fue creada por la firma para contrarrestar –evidentemente– la ausencia de los Google Mobile Services, aunque realmente se trata de una herramienta que nos indexa rápidamente a aquellos servicios que no están desaparecidos por completo de nuestro teléfono, pero que tendremos que buscar por nosotros mismos.

Con Petal, que es un motor gráfico como el propio Google, tenemos la facilidad de poder encontrar estas plataformas (YouTube, Gmail, etc) con un par de clics en nuestro smartphone, con una interfaz muy parecida a la de una tienda de aplicaciones y con un navegador que muestra un híbrido entre web app y aplicativo nativo.

Las mejores opciones

Hay, sin embargo, un buen número de otras posibilidades si Petal Search no te convence del todo, y es aquí donde uno puede empezar a reflexionar sobre ser un usuario del P50 Pro (y otros teléfonos de la marca). Buscar alternativas será un proceso quizá molesto para algunos, pero reconfortante y educativo al final del día. Mucho dependerá de lo que encontremos, y también de lo que no.

Algunas herramientas y plataformas para buscar aplicaciones que yo utilizo tanto en mi teléfono personal como en el Huawei P50 Pro son:

Aurora Store

Una tienda que no nos servirá de mucho para las apps de Google (no funcionarán al 100%), pero que sí es ideal para las demás. Las aplicaciones presentes en esta tienda son las mismas que están en la Google Play Store. No se trata de clones ni descargas alternativas, Aurora Store se conecta a los mismos servidores sin necesidad de la tienda oficial ni una cuenta de Google.

F-Droid

Esta tienda de apps es muy recomendada, pero no es para todos. Se trata de un repositorio de aplicaciones open-source, donde encontrarás apps que probablemente no aparezcan en otras tiendas oficiales (NewPipe, por ejemplo). La buena noticia es que la comunidad está muy involucrada, y al ser casi todo el catálogo open-source, esto se traduce en aplicativos con pocas posibilidades de ser dañinos. Además, la propia plataforma te informa todo tipo de consideraciones antes de descargar un software, tanto los permisos que solicitará como la propiedad de los APIs (y son abiertos o de propietario).

¿Qué aplicaciones descargué? (y realmente usé)

No hay nada mejor que reflejar el dilema entre el Huawei P50 Pro y las aplicaciones de Google que con la propia experiencia, así que haré un recuento completo de cuáles fueron las experiencias, gustos y disgustos a los que pude acceder y a cuáles no:

Redes sociales y otras plataformas

No hay ningún problema por este aspecto. Las aplicaciones de Google no mantienen ningún tipo de control por encima de sus competidores, y lo único que no podremos aprovechar es el enlazamiento automático de algunas cuentas (dígase Pinterest, Quora, Tumblr, etc.) con nuestro perfil de Huawei. Aun así, muchas apps sí cuentan con ello. Al final del día, es lo mismo que no poder iniciar sesión más rápido con una cuenta de Apple desde un iPhone.

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr, Steam, Epic Games, Canva. Ninguna involucrará percance alguno.

Mensajería instantánea

WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal y otras más están libres de problemas en un Huawei P50 Pro. El terminal llega, por efecto de la carente regionalización, con WeChat (la app de mensajería más popular de China). No es necesario que lo uses, pero está ahí, y no es para nada una app despreciable.

Alojamiento de archivos

Google es una gran opción de sincronización para documentos, trabajos, archivos personales y demás. Buena parte de la comodidad que tienen los usuarios de Android se la deben a Google Drive y demás herramientas; aun así, estas no son las únicas disponibles, y si tienes algunos minutos para configurar una cuenta de Dropbox, OneDrive o de la propia Box (sin contar a la que ya tendrás con tu cuenta de Huawei), entonces no te perderás de nada respecto a la posibilidad de compartir archivos, subirlos, pasarlos a tu computadora desde tu celular, compartirlos través de la nube, etc.

Juegos

Es un error pensar que el mercado de videojuegos móviles depende de Google; sin embargo, sí hay aplicaciones que nos traerán problemas, porque tienen por defecto la asociación de cuentas con la cuenta de Google Play Store o con Play Juegos. Esta sirve para mantener datos como partidas guardadas, acceder a funciones sociales, juego multijugador, etc. Pero dependerá del juego qué tan necesarias sean.

Por supuesto existen alternativas muy técnicas y algo tediosas para jugar casi cualquier título sin Google Play Services (Gapps, microG Project, etc), pero debemos mencionar que la P50 Pro (al igual que otros terminales de la marca) no sufre de escasez de software, mucho menos de videojuegos.

Centro de juegos de Huawei. Foto: Benjamín Marcelo/La República

La pantalla principal del dispositivo siempre estará llena de sugerencias, tanto de apps como de juegos, y aunque algunas herramientas (como DualSpace) puedan resultar molestas por la publicidad, la buena noticia es que hay razones para probar y experimentar toda clase de títulos, y no solo los conocidos.

Aun así, la tienda oficial de Huawei y su propio Centro de juegos son plataformas maduras, llenas de opciones, comentarios y una buena dinámica que no tiene nada que envidiar a Google, quienes se han dormido en los laureles y apenas hace poco lanzaron su servicio de suscripción para aplicaciones premium. La tendencia no es negativa para los chinos, y esto ya es tema para otro artículo, pero lo cierto es que oriente es una buena fábrica de software para entretenimiento y en la PS5 Pro podremos encontrar la excelencia en ese apartado. Mis recomendaciones personales: Genshin Impact y Asphalt 9.

¿Qué aplicaciones hicieron falta?

La ausencia de Google Play Services es la principal fuente de incomodidad para un usuario que esperaría una experiencia libre de problemas. La sensación no es lo peor, ni las salidas imposibles, pero si deseas un teléfono que haga todo por ti (quizá lo más parecido a un iPhone), debes tener en cuenta primero qué tipo de usuario eres.

Solucionar los límites superficiales del software no requiere de demasiada pericia en un P50 Pro. El teléfono es rápido, cuenta con un gran catálogo de aplicaciones a la vista y parece estar listo para cualquier escenario con sus muchas sugerencias (Petal Search, DualSpace y demás). Para un usuario promedio, encontrar una alternativa a la app nativa de YouTube y otras conocidas no será problema alguno (incluso puedes ingresar a tu cuenta de Google, no hay restricción para ello), y ni qué decir para un power user, para quien este teléfono puede resultar una maravilla.

Otro tema aparece en los videojuegos, ya que el empuje que se viene realizando con Google Play Juegos (y el servicio de suscripción de Google Play) indica que aquella plataforma se hará más robusta con el tiempo, lo que se traduce en menos experiencias posibles, al menos hasta que la restricción a Huawei continúe. Sin embargo, el mercado de videojuegos móviles es amplio y uno de los más dinámicos (incluso más que el de las apps). Es improbable que la fuerte escena de desarrolladores indie (que son mayoría en estas plataformas) ignore a Huawei ahora y en el futuro.

Otra vez, tanto para juegos, aplicativos base o incluso software de código libre, el Huawei P50 Pro no puede ser visto como una opción que calque tal cual la experiencia de otro teléfono alimentado por los servicios de Google, y que se centran en esa plataforma todas sus fortalezas. Aun así, no por esto es un teléfono limitado, bajo ningún punto de vista. Pese a que App Gallery apenas esté en pañales en Latinoamérica, es indudable que su volumen (en apps y experiencias) irá creciendo.

Entonces ¿en qué realmente destaca el Huawei P50 Pro?

La cámara

La mejor y más completa experiencia que obtuve con este teléfono fue definitivamente su poderosa y adaptativa cámara. Si bien mis pruebas no gozaron de un salvoconducto por el software, hay que aclarar que en el mercado de aplicaciones para grabación y toma de fotografías no hay ningún limbo ni rey que se corone. Open Camera es mi aplicación predilecta para cualquier teléfono con buenos sensores (puedes conseguirla en F-Droid); sin embargo, mi necesidad de descargarla fue nula por la gran calidad del aplicativo nativo presente.

Cámaras frontales del Huawei P50 Pro. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Cámaras frontales del Huawei P50 Pro. Foto: Benjamín Marcelo/La República

Recapitulemos, estos son los sensores que presenta el Huawei P50 Pro:

Cámara principal:

Principal: sensor de 50 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.8 y estabilización óptica

sensor de 50 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.8 y estabilización óptica Ultra gran angular: sensor de 13 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2

sensor de 13 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.2 Teleobjetivo: sensor de 64 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/3.5, estabilización óptica y zoom óptico 3,5x

sensor de 64 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/3.5, estabilización óptica y zoom óptico 3,5x Cámara monocromática de 40 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/1.6

Enfoque híbrido por detección de fase y detección de contraste

Cámara selfie:

Sensor de 13 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4

Estas son algunas de las fotografías que tomé:

App nativa (modo profesional) Foto: Benjamín Marcelo/La República

App nativa (modo profesional) Foto: Benjamín Marcelo/La República

App nativa (modo profesional) Foto: Benjamín Marcelo/La República

App nativa (modo profesional) Foto: Benjamín Marcelo/La República

App nativa (modo profesional) Foto: Benjamín Marcelo/La República

La cámara presente del Huawei P50 Pro da para otra reflexión; sin embargo, vale decir que este teléfono justifica su precio en buena parte gracias a esta configuración (y al hecho que tiene la misma RAM que mi ya antigua computadora de escritorio). Queda esperar cómo reaccionan otras marcas en este apartado.