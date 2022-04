WhatsApp: usuarios reportan problemas para compartir su ubicación de Waze

Si queremos ir a algún lugar que no conocemos, la mejor manera de llegar será usando Waze. Lo mejor de esta aplicación no es solo que nos muestre las calles en tiempo real y nos indique a dónde ir y el tiempo aproximado de llegada, sino que permite compartir localizaciones a través de nuestros contactos de WhatsApp o de alguna otra red social u aplicación de mensajería instantánea. Por si fuera poco, esta aplicación se nutre en vivo con el reporte de los usuarios, quienes pueden avisar a otros conductores si en las calles hay presencia policial, accidentes, choques o demás.

Para mala suerte de muchos, esta aplicación ha reportado muchas fallas alrededor del mundo, lo que ha generado que miles de usuarios muestren su incomodidad a través de redes sociales.

Todo parece indicar que WhastApp no está permitiendo que las personas puedan compartir ubicaciones a través de de Waze, siendo esta función algo tan útil para millones de usuarios en el mundo que utilizan la app y deciden compartir su ubicación desde ella.

Desde la compañía se ha anunciado que el problema tendría que ver con la administración de permisos que existe entre Waze y WhatsApp, que no permite que puedan comunicarse entre sí. Este error no sería extensible a la versión de iOS, ni a la función de compartir ubicación con otras apps dentro de Android (Telegram, SMS, correo, etc.).

Por parte del gigante tecnológico de Google (desarrollador de Waze) aún no ha comunicado una fecha específica para lanzar un parche que corrija este error, pero invitó a los usuarios a mantener activa la actualización automática de aplicaciones. Todo indica que será cuestión de esperar y estar atentos a una actualización que corrija el error.