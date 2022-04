¿Cuáles son los mitos más comunes que presuntamente ayudan a cuidar tu celular?

Mucho se especula sobre los celulares Android que están en el mercado. Con el tiempo, los usuarios han aprendido a discernir entre lo que es mito y lo que no. Generalmente, todos estos rumores existen en la mayoría de celulares, tanto en Android como iPhone; sin embargo, existe una gran similitud en cuanto a la información de ambas marcas, pero hay que reconocer que existe una gran diferencia de las cosas que se dicen respecto a cada una. No obstante, muchas de estas ideas son perjudiciales.

Es por eso que hemos elaborado esta nota en la que mencionaremos 3 ideas muy comunes que los usuarios de Android suelen creer del todo, pero que no guardan la importancia que se les otorga.

El celular solo se puede cargar con el cargador original

Para algunos usuarios de Android, los cargadores representan algo casi religioso. Tal es así que siempre ha existido cierto temor por no cargar el teléfono con un cable o cubito que no sean los originales. Ciertamente, esto es muy difícil de lograr, luego de que muchas marcas decidan quitar los cubos de sus cajas propias; no obstante, si alguien te ofrece prestar un cubo que sea compatible con tu celular, no dudes en aceptarlo, ya que no representará ningún riesgo para tu dispositivo.

Si no actualizas tu celular puedes tener problemas con tu móvil

Esto es completamente falso. Si bien las actualizaciones de software traen nuevas funciones y mejoras, el hecho de que no decidas subir de sistema operativo no significará nada perjudicial para tu celular.

Debes esperar a que la batería se agote para volver a cargarla

Este es otro de los mitos más comunes que se utilizan para ‘cuidar la batería’. Por el contrario, esto en vez de cuidarla, la deteriora, pues desgasta completamente los ciclos de carga del dispositivo. Recuerda que para cuidar la batería, lo mejor siempre será utilizar intervalos de carga para evitar el desgaste de la misma.