YouTube: ¿cómo transcribir un video en Android y en PC?

En YouTube encontramos todo tipo de contenido audiovisual desde tutoriales hasta documentales. Por ende, en algunas ocasiones necesitaremos transcribir el audio de un vídeo, ya sea para crear subtítulos, analizar a fondo el contenido o compartirlo en un archivo de Word, PDF u otro formato de texto. En este sentido, es necesario aprender el truco que nos ayudará a lograrlo, aquí te detallamos cómo funciona.

Transcribir de manera manual el contenido de un video de YouTube resulta bastante tedioso y nos puede tomar mucho tiempo si el contenido audiovisual es de larga duración. Gracias a este sencillo método no tardaremos mucho.

Paso a paso para transcribir un video de YouTube a texto

El método para transcribir videos de YouTube está disponible tanto en Android como en la versión web de la aplicación. Solo se necesita unos sencillo pasos para hacerlo, ya que nos ofrece esta herramienta de manera nativa. Haz lo siguiente:

En Android

Ingresa a YouTube desde tu teléfono

Busca el video que deseas transcribir

Da clic en el triángulo que apunta hacia abajo y que se ubica en el extremo derecho del título de la canción

En la zona inferior podrás ver el botón ‘Mostrar transcripción’ en donde debes dar clic.

Luego, aparecerá todo el texto del video de YouTube que puedes pegar y copiar en el documento que deseas.

Transcribir videos de YouTube en Android. Foto: composición LR

En PC

Da clic sobre los tres puntos horizontales que encontramos en la esquina inferior derecha del video.

Si el creador del video habilitó la función, verás que puedes encontrar la opción ‘Abrir transcripción’.

Al dar clic sobre ‘Abrir transcripción’ te aparecerá, a la derecha de la pantalla, el texto completo.

Copia el texto y pégalo en un documento.

Transcribir video de YouTube en la web. Foto: composición LR

De esta manera rápida puedes obtener el texto de cualquier video de YouTube sin tener que instalar aplicaciones extrañas que pueden infectar tu móvil de malware poniendo en peligro toda la información que tienes en él.

PUEDES VER: YouTube estrena los chats y encuestas solo para suscriptores

Paso a paso para evitar que YouTube me recomiende videos que no me gustan

Para que YouTube no te siga recomendando videos que no son de tu interés, debes realizar dos acciones que no necesitan de la instalación de apps de terceros ni programas extraños. Primero, debes borrar la actividad que no es tuya y, luego, específica qué videos no te gustan. Para hacerlo sigue estas instrucciones: