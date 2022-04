¿Cómo actualizar WhatsApp de manera automática a las últimas versiones?

WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental en la vida cotidiana de millones de usuarios en todo el mundo. Por ello, la plataforma de mensajería de Meta añade de manera constante con nuevas funcionalidades que buscan mejorar la experiencia de usuario. En este sentido, es necesario conocer el método secreto de la app que nos permite tenerla actualizada a las últimas versiones. ¿Qué pasos debes seguir para lograrlo? Aquí te lo explicamos.

En las últimas semanas, WhatsApp ha venido lanzando actualizaciones con mejoras en las notas de voz y cambios en su interfaz, no obstante, algunos usuarios no han podido notar estos cambios debido a que no cuentan con la última versión de la app de mensajería.

Aunque podemos actualizar WhatsApp de manera manual ingresando a Google Play, también es cierto que muy pocas veces consultamos la tienda de aplicaciones para ver si la app necesita actualizarse. Para evitarnos este problema lo ideal es aprender el truco que nos ayuda a hacerlo de manera automática.

¿Cómo actualizar WhatsApp de manera automática?

Si quieres que tu cuenta de WhatsApp se actualice automáticamente, no tendrás que descargar apps de terceros que puedan poner en riesgo la información que guardas en tu celular. Solo tenemos que realizar lo siguiente:

Ingresa a la Google Play Store

Luego, busca WhatsApp y da clic en esa opción

El siguiente paso es dar clic en los tres puntos verticales que están ubicados en la esquina superior derecha

Pulsa en la casilla de la opción actualizar automáticamente.

Tras realizar este proceso ya no tendrás que preocuparte de recibir las últimas funciones que añade WhatsApp como las reacciones a los mensajes que pronto estarán disponibles para todos los usuarios.