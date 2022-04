Apple: ¿qué es borrar caché en Safari y por qué es importante para los iPhones?

Muchos usuarios de Apple utilizan Safari (buscador nativo de iOS) como motor de búsqueda predeterminado. Sin duda, esta aplicación es de mucha utilidad para los usuarios que desean buscar algo de manera rápida y no les gusta utilizar Google como explorador principal. No obstante, lo que muchos no saben es que Safari, al igual que muchos otros buscadores, almacena información de las páginas que visitamos. Esto, en palabras técnicas, se denomina ‘caché' y si lo almacenamos por mucho tiempo, nos puede perjudicar de cierta manera.

Algunas veces, los usuarios de Apple se cuestionan sobre el bajo rendimiento de sus iPhones y tratan de entender qué es lo que ralentiza a su equipo; no obstante, a pesar de que no hay una clara solución para este problema y puede conllevar a muchas respuestas, como la actualización del sistema operativo, exceso de aplicaciones o fotos y videos, una de las posibles soluciones es la limpieza del historial y el caché en Safari.

Es por eso que en esta nota te explicaremos cómo eliminar toda esta información que se almacena sin que lo busquemos. Lo mejor es que para realizar esta operación no necesitarás descargar ninguna aplicación de terceros, ya que es completamente gratuita, segura y nativa.

Pasos para borrar el caché

En tu iPhone o iPad, ve a Ajustes > Safari.

Ve a la sección de Privacidad y Seguridad, pulsa en Borrar historial y datos de sitios web.

Confirma el diálogo siguiente para borrar estos elementos.

Aquí lo tienes. Con estos pasos, ya sabrás cómo eliminar el caché de Safari en tu iPhone o iPad, dejándolos bien limpios.