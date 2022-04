Twitter: empleados aseguran que Elon Musk favorecerá el acoso y la desinformación

No están contentos. Todo indica que Twitter, la red social y plataforma de microblogging más popular de la industria, enfrentará cambios muy cruciales en los próximos meses. La participación que ahora Elon Musk tiene en su mesa directiva no está siendo bien recibida por todos, incluso por los empleados de la empresa. Un buen número de ellos afirma ahora que el magnate podría influir en las políticas y el contenido que emite la empresa, y no de manera positiva.

Elon Musk se ha convertido de la noche a la mañana en una de las cabezas más importantes de Twitter. Lo que comenzó como una broma por su parte, terminó en la compra de casi un 10% de las acciones de la compañía, lo que le brinda un puesto importante en la junta que la dirige.

El CEO de Tesla ha estado muy activo sobre el tema de Twitter en su cuenta personal. Foto: Twitter

El hecho ha generado todo tipo de comentarios y la controversia general. De hecho, el propio cofundador del sitio, Jack Dorsey, se pronunció en su cuenta para hacer un mea culpa por haber aportado a la centralización del internet con Twitter.

Según reporta Reuters, hay hasta cuatro empleados de la compañía que han expresado su opinión sobre el futuro del portal con el CEO de Tesla a la cabeza. Ellos indican que el magnate aprovecharía su posición para cambiar las políticas de uso, la comunicación de la compañía y el contenido que permite.

Vale recordar que el propio Musk dio indicios sobre esta posibilidad en su propia cuenta recientemente. Hace unos días, publicó una encuesta abierta donde preguntaba a los usuarios si sentían que Twitter se adhería a los principios de la libertad de expresión.

Por su parte, los encargados de Twitter han precisado ya que la participación de Musk en la mesa directiva es únicamente de asesoramiento y retroalimentación. Uno de los empleados citados por Reuters se enfrenta a esa idea: “Me cuesta creer que no tenga influencia. Si no fuera así ¿Por qué querría un asiento en la junta?”.