¿Quieres grabar la pantalla de Android? Conoce las mejores apps gratuitas

Si quieres grabar la pantalla de tu smartphone con sistema operativo Android, puedes utilizar diversas aplicaciones que permiten ello. No obstante, es importante mencionar que no todas las opciones disponibles cumplen un buen trabajo, ya que algunas graban por tiempos cortos, otras en baja resolución y otras simplemente no graban.

Es por ello que en esta nota te mostraremos cuáles son las mejores alternativas para que puedas descargar, instalar y probar las mejores apps de forma segura en tu dispositivo móvil.

conoce las mejores aplicaciones en esta nota. Foto: moviling

¿Cuáles son las mejores apps de grabación de pantalla para Android e iOS?

Screen Recorder AZ

Tiene algunas características avanzadas que son difíciles de encontrar en otras apps. Puedes utilizar esta opción para grabar videos de TikTok y realizar otras grabaciones de pantalla.

Una de sus características más resaltantes es que graba videos en alta calidad, lo que significa que puedes obtener grabaciones en HD, o puede seleccionar la resolución y la velocidad de fotogramas que prefieras.

También puedes grabar tu rostro mientras grabas la pantalla usando Facecam; por ello, es ideal para grabar juegos y tutoriales. Su cara también será visible en una pequeña ventana.

Puedes descargar esta aplicación para Android en el siguiente link: https://bit.ly/3DWRfzp

Mobizen

Brinda casi todas las funciones que espera de una grabadora de pantalla, incluida la opción de hacer transmisión en vivo para gameplays.

El grabador de pantalla es bastante fácil de usar y puede configurar la calidad, la resolución y los fotogramas por segundo según prefiera el usuario. Y después de grabar podrás editar el video utilizando la aplicación.

Puedes descargar esta aplicación para Android en el siguiente link: https://bit.ly/3DTXLa5

Rec

Es una aplicación muy popular para grabar videos de gran calidad y de larga duración, hasta una hora. Podrás seleccionar el tamaño, la tasa de bits, la duración, el audio y crear tus propias plantillas personalizadas.

Puedes descargar esta aplicación para Android en el siguiente link: https://bit.ly/3NWFJZs