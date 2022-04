¿Cómo ocultar mi última hora de conexión en Facebook Messenger?

Las aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger nos facilitan mucho la comunicación con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. No obstante, que nuestros contactos sepan cuando estamos en línea puede resultar molesto y puede ir en contra de nuestra privacidad. Felizmente, existe un truco secreto que es tendencia en redes sociales y que nos permite ocultar nuestra última hora de conexión. ¿Qué tengo que hacer para activarlo? En los siguientes párrafos te lo detallamos.

La información de última vez (última hora de conexión) y el estado en línea indican cuando alguien usó Facebook Messenger por última vez o si se encuentran en estado activo, así como la hora en que entraste tú en la app o si estás en ella.

Muchas personas se toman a lo personal que alguien se conecte y no le escriba, o no responda a un mensaje, incluso hay clientes de empresas, jefes o amigos que se enojan cuando ven que alguien se conecta y no atiende a sus solicitudes. Sobre todo, cuando consideran que son urgentes. Sin embargo, estos problemas se pueden evitar gracias al método que nos permite ocultar nuestro estado activo y la última vez que nos conectamos.

Paso a paso para ocultar mi última hora de conexión en Facebook Messenger

Para ocultar tu conexión en Facebook Messenger no es necesario instalar ninguna aplicación de terceros, ya que es una función nativa de la aplicación que funciona tanto en Android, iOS como e la versión de escritorio. Para hacerlo, sigue estas instrucciones:

Desde un teléfono

Abre la aplicación Facebook Messenger en tu móvil e inicia sesión con tu cuenta.

Pulsa sobre tu foto de perfil.

Verás un menú con distintas opciones, debes pulsar sobre Estado activo.

Desactiva la visibilidad de tu estado activo con el interruptor que aparece al lado de la opción Mostrar cuándo estás activo.

Verás un cuadro de diálogo de advertencia, confirma que deseas quitar tu estado activo pulsando en Desactivar.

Desde una PC