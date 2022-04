El declive de CCleaner: acusan a la app de desinstalar programas sin consentimiento

Si eres de los usuarios que suele hacerle mantenimiento a su computadora, es probable que hayas conocido a CCleaner, una de las herramientas utilitarias mejor calificadas y que por mucho tiempo fue indispensable en las listas de programas recomendados por muchos. Desafortunadamente, aquellos años son parte del ayer y ahora el aplicativo ha perdido mucha de su reputación. Un reciente incidente así lo confirma.

Para buena parte de lo que fue su comunidad, el declive de CCleaner inició cuando Piriform (compañía inglesa que lo desarrolló) fue adquirida por Avast en 2017. Muchas fueron las controversias en las que se vio involucrada la herramienta tras ello, algunas relacionadas con malware. Ahora, por si fuera poco, se acaba de sumar una más.

CCleaner acusado de eliminar otros programas

Recientemente, un usuario de Reddit descubrió que, al desinstalar CCleaner de su computadora, la herramienta también eliminaba archivos importantes de otras aplicaciones. El hecho generó una ola de sospechas y críticas en la comunidad, lo que provocó que la propia Avast se pronuncie.

Todo comenzó cuando rounakr94 se dispuso a retirar CCleaner 5.91 de su PC. Precisamente, lo que hizo el usuario fue eliminar la carpeta de instalación (probablemente contaba con una versión portable). Tras unos minutos, él vio cómo la barra de progreso indicaba que algunos archivos de Steam, Origin, MSI y más programas también eran borrados.

Finalizada la desinstalación, rounakr94 comprobó que, en efecto, borrar CCleaner de su sistema eliminó también partes importantes de Adobe Reader, MSI Afterburner, AIDA64, Steam, Origin, Discord, HDSentinel y más. Todos los programas resultaron inutilizables, puesto que sus archivos quedaron corruptos.

El usuario invirtió horas en recuperar la data y examinar su sistema en busca de malware, pero no encontró ninguna amenaza. Otro le preguntó en qué directorio había instalado el programa (CCleaner), a quien le respondió que fue en el disco D, es decir, en uno secundario donde estaban las aplicaciones afectadas.

Muchas personas respondieron al hilo de Twitter recomendando nunca instalar CCleaner. Foto: Reddit

Avast y Piriform se defienden

Tras muchos comentarios en los foros de Piriform, un desarrollador de la compañía se pronunció al respecto: “CCleaner debería eliminar todo lo que está dentro de su directorio raíz bajo circunstancias normales, exactamente lo que se esperaría que hiciera, y no solo los archivos de su instalación original, sino también de actualizaciones, reportes de errores, etc. No deja ningún rastro de sí mismo”.

Rounakr94 acusó a la compañía y a sus desarrolladores de implementar código defectuoso e incluso de emplear tácticas de venganza para quienes decidan desinstalar el programa.

Un portavoz de Avast también se sumó a la discusión y reveló que “el comportamiento por defecto de CCleaner es el crear una nueva carpeta al ser instalado”. “Cuando este se desinstala, todo lo de esa carpeta debería poder borrarse sin problema. Un usuario tendría que deliberadamente instalar el programa en un directorio que también usan para otras aplicaciones o usar el mismo para otros propósitos tras su instalación”, refirió.

La empresa también confirmó al portal PC Gamer que están trabajando en una actualización para prevenir un incidente similar en el futuro.

La mala fama de CCleaner no parece tener final. Después de la compra de Piriform por parte de Avast en 2017, el programa ha enfrentado crisis por descubrimiento de un malware (2017), problemas de seguridad (2018), acusaciones de instalaciones sin permiso, entre otros.