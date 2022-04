WhatsApp permitirá a los usuarios añadir más emojis en las reacciones a mensajes

Ante el crecimiento de sus rivales como Telegram o Signal, WhatsApp no quiere perder el trono de ser la app de mensajería más utilizada en todo el planeta. Por ello, se actualiza con nuevas funciones para mejorar la experiencia de usuario. Aunque ya se ha comunicado que la app de Meta integrará seis emojis para reaccionar a los mensajes, una reciente información de WABetaInfo indica que tendremos la opción de usar más emoticones.

En la beta de WhatsApp ya es posible reaccionar a los mensajes de nuestros contactos con seis emojis diferentes: me gusta, corazón rojo, carita llorando de risa, me sorprende, me entristece y gracias. No obstante, los usuarios han pedido que agreguen más emoticones tal como ocurre en Facebook Messenger e Instagram.

WABetainfo muestra una captura de pantalla en la que se observa que WhatsApp está trabajando en un nuevo botón más en la barra de reacción que veremos en una futura actualización. Luego de tocar el nuevo botón ‘más’, el usuario debería poder reaccionar al mensaje con un emoji diferente.

Reacciones a los mensajes de WhatsApp. Foto: WABetaInfo

No hay evidencia en la aplicación que nos permita entender qué nuevo conjunto de emojis se agregará, pero si observamos Facebook Messenger e Instagram, es posible que se permita al usuario elegir cualquier icono disponible y permitido por Unicode. Es decir, podríamos reaccionar a los mensajes de nuestros amigos con el emoticón de la carita al revés o el de las heces.

Por el momento, no se han revelado mayores detalles sobre actualización en la que viene trabajando WhatsApp. Sin embargo, es muy probable que pronto sea añadida en la beta para luego lanzarla de manera oficial para todos los usuarios de iOS y Android.