¿Cómo eliminar el envío de un correo de Gmail antes de que lo lean?

Gmail se ha convertido en una herramienta importante que usamos de manera constante en el trabajo o en nuestro centro de estudios. Por ello, puede ocurrir que estamos muy atareados y que sin querer enviamos un mensaje al destinatario equivocado. Por suerte, el servicio de correo electrónico tiene una función que la mayoría de usuarios desconoce y que nos puede ayudar a resolver este problema. ¿Cómo funciona? Aquí te lo decimos.

Como se sabe en algunas aplicaciones como WhatsApp e Instagram tenemos la opción de eliminar mensajes que hemos enviado o deshacer directamente el envío de los mismos, Gmail también tiene esta funcionalidad, aunque de forma más limitada.

¿Cómo cancelar el envío de un correo de Gmail?

Cuando redactamos un email y le damos a ‘Enviar’, el mensaje sale en el acto y ya no es posible detenerlo. Si nos hemos equivocado y enviado un mensajes a quien no queríamos, o hemos incluido a alguien en copia que no debe ver un mensaje en específico, es posible cancelar el envío.

Gmail lo hace posible a través de una funcionalidad que podemos activar sin instalar programas de terceros y que nos da un máximo de 30 segundos para anular el correo enviado. Para hacerlo, solo sigue estos pasos:

Abre Gmail en tu PC para poder configurarlo. Luego, busca el engranaje situado arriba a la derecha, el icono que nos da acceso al menú de Configuración.

Ahora veremos un gran menú de ajustes y opciones. Dirígete a “Deshacer el envío”.

Marca la casilla “Habilitar opción Deshacer el envío”.

En el apartado “Periodo de cancelación de envío” tenemos que configurar el plazo de anulación. El máximo es 30 segundos.

Por último, da clic en el botón “Guardar cambios”.

Ahora, cuando enviemos un correo de Gmail veremos que en la notificación de que “tu mensaje ha sido enviado” figura la opción ‘Deshacer’.