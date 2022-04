¿Cómo saber si alguien entra a mi cuenta de Facebook?

Aunque la mayoría de usuarios ingresa a su cuenta de Facebook para compartir memes, noticias, memes, opiniones o subir fotos de días especiales, en ella también suelen guardar información importante. Por ello, es necesario conocer todas las herramientas que la red social nos brinda en temas de seguridad y privacidad. Uno de estos métodos de la app de Meta nos permite saber si alguien ha ingresado a nuestro perfil sin nuestro consentimiento. ¿Cómo funciona? Aquí te lo decimos.

Ante el incremento de la ciberdelincuencia, no es extraño que alguien intente hackear tu cuenta de Facebook para apoderarse de tu información o suplantar tu identidad. Felizmente, para evitar este problema, la propia red social nos puede enviar alertas cuando alguien entra a tu cuenta.

Se trata de la funcionalidad de alertas de inicios de sesión, que es nativa de Facebook y no necesita de la instalación de aplicaciones de terceros. Lo mejor de esta herramienta es que funciona sin problemas tanto en Android como en iOS.

¿Cómo activar las alertas de inicios de sesión de Facebook?

Para mejorar la seguridad de tu cuenta de Facebook, puedes elegir recibir una alerta cuando alguien intente iniciar sesión desde un dispositivo o navegador web que no reconoces. Esta alerta te indicará qué dispositivo intentó iniciar sesión y su ubicación. Para activar la funcionalidad sigue estas instrucciones:

Accede a la configuración de Seguridad e inicio de sesión.

Desplázate hacia abajo hasta Recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos y haz clic en Editar.

Elige cómo quieres recibir las alertas, por ejemplo, en tu cuenta de correo electrónico o mediante una notificación de Facebook desde un dispositivo reconocido.

Haz clic en Guardar cambios.

Una vez que empieces a recibir las alertas y no reconozcas un inicio de sesión, selección o toca en No fui yo. Luego, Facebook te ayudará a restablecer la contraseña y proteger tu cuenta. Puedes guardar un dispositivo o un navegador en tu lista de navegadores de confianza o dispositivos reconocidos. De esta manera, no recibirás alertas relacionadas con la PC o el dispositivo móvil que utilizas habitualmente.

¿Cómo activar las notificaciones de cumpleaños en Facebook?

1. Ingresa a Facebook desde tu smartphone o computadora. Una vez que hayas iniciado sesión, dirígete a los ajustes de esta red social.

2. Selecciona el menú Configuración y privacidad y luego elige la opción Configuración.

3. Aparecerá una nueva página con varias categorías, una de ellas es Preferencias.

4. Pulsa en Notificaciones y verás todas las notificaciones que recibes.

5. Para recibir alertas de cumpleaños, solo activa las notificaciones. En caso quieras que te lleguen avisos de cuando te etiquetan en fotos o comentan tus publicaciones, también tienes que habilitar esas opciones. Si no quieres recibir nada, entonces procede a deshabilitar todo.

Encuentras mensajes ocultos en Facebook

Cuando personas que no son tus amigos en Facebook te envían un mensaje, este se coloca en una carpeta especial. A veces esto puede llevarte a perderte de un mensaje importante porque Messenger no te alerta siempre.

Para encontrar la carpeta, vete a la página de inicio del app de Facebook Messenger, dale un toque al icono de Menú y luego a Message Requests (Solicitudes de conexión).

Bloqueo de ciertas personas en Facebook

Seguro que entre tus contactos de Facebook no sólo están tus mejores amigos, sino también conocidos, familiares o compañeros de trabajo.

Y seguro que no te interesa que alguno de ellos reciba y vea algunas de las cosas que publicas en tu muro de Facebook; quizá un@ antigu@ novi@, quizá tu jefe, quizá tu padre o madre, etc.

Para evitar que ciertas personas pueden ver según qué publicaciones el mejor truco de Facebook es crear una lista de acceso restringido para que estas no puedan ver tus publicaciones.