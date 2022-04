¿Cómo instalar Windows 95 en Windows 10 y 11 con internet y programas?

En la actualidad, las computadoras personales de millones de hogares tienen muchas cosas en común; sin embargo, una de las constantes más antiguas es definitivamente Windows. Nada de esto hubiera sucedido si no fuera por la popularidad de una versión en particular que, así la hayas usado o no, seguramente conoces. Por supuesto, nos referimos a Windows 95. ¿Sabías que puedes instalarlo en Windows 10 o Windows 11 con internet, programas y demás? Aquí te enseñaremos a hacerlo.

¿Qué es Windows 95 y por qué es tan recordado?

Windows 95 fue el OS que llevó a Microsoft a dominar por fin el mercado de sistemas operativos de interfaz gráfica (los que usan mouse y teclado para casi todo). De hecho, su lanzamiento fue quizá el que popularizó la costumbre de acampar fuera de las tiendas para ser la primera persona adquirirlo, puesto que fue por mucho tiempo un producto muy anticipado (los rumores iniciaron en 1991).

W95 introdujo muchos paradigmas nuevos que sobreviven hasta nuestros días y que incluso significaron una gran mejora frente a los sistemas anteriores de Microsoft (incluso del celebrado Windows 3.11): el menú inicio, el explorador de archivos, nombres de archivos largos y con espacios, conectividad a internet y un largo etcétera.

Vendió 3 millones de copias en tres días y un total de 7 millones en apenas cinco semanas. Tras su salida del mercado (su soporte finalizó en 2001) ya había vendido más de 40 millones de copias y llevado a Microsoft a dominar casi por completa la industria de la PC, lo que dejó muy lejos a sus competidores directos IBM (con OS/2), Linux y Apple.

¿Cómo instalar Windows 95 en Windows 10 u 11?

Si recuerdas algo de lo que hemos mencionado líneas arriba, lo más seguro es que tengas también memorias usando Windows 95. Instalarlo en una máquina moderna es fácil y no necesitarás sacrificar tu propio sistema (Windows 11, 10 u otro) para hacerlo. Todo gracias a que puedes usar una máquina virtual.

Ahora, antes de entrar en detalle sobre cómo instalar Windows 95 con programas e internet en tu computadora, debemos aclararte que conseguir una clave de producto de este sistema es casi imposible hoy en día, pero sí puedes encontrar discos originales de segunda mano por toda la web.

Respecto a los programas, aunque muchas de las aplicaciones originalmente diseñadas para W95 ya no están disponibles para compra, han sido salvadas en repositorios y museos digitales de preservación como Archive.org y Winworldpc.

Sigue estos pasos para instalar y configurar Windows 95 en una máquina virtual. Para este tutorial utilizaremos la popular aplicación VirtualBox de Oracle:

Descarga la última versión de Virtual Box desde su página oficial (https://www.virtualbox.org/).

desde su página oficial (https://www.virtualbox.org/). Consigue un CD original de Windows 95 o una imagen de la misma para hacer la instalación.

de Windows 95 o una imagen de la misma para hacer la instalación. Es común que los discos de instalación de Windows 95 llegaran con un disquete de inicio ‘boot’, asegúrate de conseguir uno para este propósito.

Tras contar con los tres requisitos principales (CD original de Windows 95, disco de inicio y Virtual Box), tan solo debes configurar el sistema. Para ello, puedes seguir los pasos de este video:

¿Cómo configurar internet e instalar programas en Windows 95?

Configurar internet

Por suerte, configurar internet en una máquina virtual dentro de Windows 95 es más sencillo de lo habitual gracias a que Virtual Box cuenta con una función de adaptador puente. Todo lo que debes hacer es configurar la red de tu máquina virtual en NAT y seleccionar ‘AMD PCnet-II network’ en la configuración de la misma. Tras esto, reinicia la máquina y la tarjeta de red será detectada automáticamente por W95.

Configurar video de 256 colores

Una de las primeras cosas que notarás tras instalar Windows 95 es que se te mostrará la configuración de video más básica (16 bits), la cual puede ser muy pequeña e incómoda. Para solucionarlo, puedes optar por instalar los drivers de SciTech Display Doctor (versión 7), los cuales puedes conseguir en la web. Puedes revisar este video con subtítulos en español e imitar los pasos:

Instalar programas

Si bien la mayoría de programas para Windows 95 ya no está disponible para compra, no hay mucho propósito en recordar un sistema operativo sin sus aplicaciones. Felizmente todavía se pueden conseguir muchas opciones de antaño como Winamp y Opera, que aún son compatibles con el sistema. Lo único que tendrás que hacer, en el mejor de los casos, es montar una imagen de disco en la máquina virtual para poder acceder a las mismas desde Windows 95 y continuar con la instalación.