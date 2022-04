WhatsApp: ¿por qué ya no se puede enviar audios con las voces de Gokú y Vegeta?

Hace algunas semanas, en las redes sociales se volvió viral un truco de WhatsApp que permitía enviar audios con la voz de Gokú y Vegeta. Aunque este método fue muy popular, sobre todo entre los fans de Dragon Ball Super, ya no se encuentra disponible. ¿Por qué razón? Aquí te vamos a contar los detalles.

Para entender la historia, tendremos que remontarnos a principios de marzo de 2022. En ese entonces, una página web llamada ‘Fake You’ comenzó a ganar mucha popularidad, debido a que empleaba una tecnología que permitía crear audios, de forma gratuita, con las voces de tus personajes favoritos.

No solo podías crear audios con las voces de Gokú y Vegeta, sino también de personajes como Bob Esponja, Bart y Homero Simpson, el Chavo del Ocho, Dominic Toretto, el maestro Yoda y Darth Vader de Star Wars, el narrador del programa ‘1000 maneras de morir’, Peter Griffin de Padre de Familia, etc.

En cuestión de días, Fake You se convirtió uno de los sitios web más visitados de internet, ya que muchos cibernautas utilizaban los audios para enviarlos a sus amigos a través de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal, entre otras aplicaciones de mensajería instantánea.

Los audios creados con Fake You se volvieron tan virales que llegaron a los oídos de varios actores de doblaje que no estaban contentos con que utilicen sus voces sin permiso. Uno de los primeros en reclamar fue René García, famoso por ser la voz de Vegeta en la versión latina de Dragon Ball Super.

El actor de doblaje utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su descontento. “Estos señores no tienen ninguna autorización de mi parte ni de la de Mario Castañeda [voz de Gokú] para hacer uso de nuestra voz, porque si lo hacen, según lo que leo en su página. Se van a meter en un problema legal”, escribió.

Publicación de René García. Foto: captura de Twitter

Por su parte, el actor de doblaje Mario Castañeda respondió a un tuitero que aseguró que Fake You no afectaba su trabajo, ya que el resultado era robótico. “El problema no es que utilicen Text to speach. El problema es que ni siquiera pidieron autorización. Y menos están pagando por el uso de la voz”, señaló.

Publicación de Mario Castañeda. Foto: captura de Twitter

Debido a las quejas de ambos actores de doblaje, que se viralizaron en Twitter y otras redes sociales, los creadores de Fake You decidieron retirar las voces de Gokú y Vegeta de su plataforma. Sin embargo, todavía se mantienen las de otros personajes de caricaturas como Bob Esponja o Bart Simpson.