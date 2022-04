¿Cómo convertir tu teléfono en una cámara web para tus reuniones de Zoom o Google Meet?

La mayoría de laptops tiene su propia cámara web integrada, el problema es que su resolución suele ser muy baja. Por fortuna, en las redes sociales se acaba de volver viral un truco, disponible para Android y iOS, que te permite convertir tu smartphone en una webcam de gran calidad. ¿Quieres aprenderlo? Aquí te vamos a enseñar.

Según detalla Genbeta, para usar este truco es necesario que descargues una aplicación llamada DroidCam. Tienes que instalar tanto la versión para PC (que hallas en su página oficial), como su aplicación para dispositivos móviles que puedes encontrar, de forma gratuita, en las tiendas Google Play Store y App Store.

Otro requisito importante que debes cumplir, de lo contrario el truco no funcionará, es que tu computadora y tu smartphone deben estar conectadas a la misma red Wi-Fi. Es decir, si estás usando datos móviles, no podrás emplear este método que te ayudará en tus videollamadas de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc.

¿Cómo convertir tu smartphone en una webcam?

1. Prende tu PC de escritorio o laptop e ingresa a la aplicación DroidCam que debiste instalar previamente.

2. Aparecerá una pequeña ventana que te pedirá llenar dos recuadros (Device IP y DroideCam Port)

3. Agarra tu Android o iPhone e ingresa a DroidCam.

4. Te saldrán los datos que pide tu computadora. Procura llenarlos sin cometer errores, de lo contrario no se establecerá conexión.

5. Marca las casillas de video y audio.

6. Finalmente, pulsa el botón start y eso sería todo.

¿Cómo se configura DroidCam en Zoom o Google Meet?

Una vez que hayas realizado los pasos anteriormente mencionados, tendrás que ingresar a Zoom, Google Meet o la plataforma de videollamadas que suelas usar. Abre los ajustes de la aplicación y en la opción ‘Video’ tendrás que escoger DroidCam.