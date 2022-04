Google dice que el dominio de Microsoft provoca “gobiernos menos seguros”

Solo hay un puñado de empresas de tecnología que ostenta un limbo de dominio por sobre el resto. Entre ellas, Microsoft y Google ocupan desde hace tiempo un importante lugar, y esto puede provocar a veces ciertas fricciones entre ambas. Así lo vuelve a demostrar una afilada entrada de blog que los de Mountain View han publicado recientemente.

La misma salió a la luz en el blog oficial de Google, donde se habla abiertamente sobre cómo el dominio que Microsoft tiene en el mercado del software de productividad podría afectar fuertemente la seguridad de algunos gobiernos (o la mayoría, ya que casi todos usan los programas de Microsoft).

PUEDES VER: Google mejora su asistente virtual y ya reconoce frases en español

¿Encuesta sesgada?

Google señaló que los riesgos de seguridad y vulnerabilidad relacionados a las herramientas heredadas representan un verdadero peligro, pero lo curioso del hecho es que se ha basado en una encuesta que dista mucho de ser imparcial, al menos al nivel esperado.

La conclusión de Google parte de un estudio realizado por Public Opinion Strategies, el cual fue encargado por la propia Google Cloud. En la misma se plantea una pregunta clave:

“¿Crees que la dependencia que los gobiernos federales tienen frente a los productos y servicios de Microsoft los hace más vulnerables a los hackers y a los ciberataques?”. Ante ello, el estudio parece haber tomado una muestra muy cuestionable como para afirmar su veredicto.

La encuesta encargada de Google Cloud. Foto: Public Opinion Strategies

De la muestra total de 2.600 encuestados, Google afirma que solo el 13% son empleados públicos, es decir, apenas 338 personas opinaron que el software de Microsoft puede significar un riesgo a la seguridad.

Aun así, es válido recoger que más del 50% de los trabajadores públicos preferiría tener otros productos además de los de Microsoft. Sin embargo, el tema se complica cuando se empieza a pensar en alternativas.

Esta no es la primera vez que Google y Microsoft se enfrentan a través de comentarios indirectos. Hace un año, tras la polémica que rodeó a los de Mountain View en Australia, los de Bill Gates no dudaron en presionar al Gobierno de dicho país para que no permita a su competidor seguir operando a su antojo.