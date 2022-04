¿Cómo hacer que tu video favorito de TikTok salga cuando alguien te llame por teléfono?

Cuando recibes una llamada en tu smartphone, sea Android o iPhone, suele aparecer una pantalla predeterminada que te pide contestar o rechazar la comunicación. Aunque es imposible modificarla, existe un truco que te permite cambiarla por un video que grabaste con tu celular o que hayas descargado de TikTok, YouTube, u redes sociales.

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, la opción de colocar un video como tono de llamada está presente en algunos dispositivos Android, como los Huawei; sin embargo, no todas las marcas la poseen. Si tu equipo no cuenta con esta función, no te preocupes, ya que existe una aplicación que te permitirá hacerlo. Aquí podrás conocerla.

Para obtener mejores resultados, el video que usarás como tono de llamada debe haber sido grabado en formato vertical. En caso se encuentre en YouTube, TikTok, Facebook u otras redes sociales, tienes que descargarlo previamente, para ello puedes usar herramientas como Freemake, Savefrom, SSSTikTok, entre otras, que sea tu favorita.

¿Cómo poner un video como tono de llamada en tu smartphone?

1. Ingresa a Google Play Store y descarga la aplicación Video Ringtone (puedes encontrarla en este enlace)

2. Una vez instalada, tendrás que brindarle algunos permisos para que funcione correctamente

3. Cuando la aplicación ya esté 100% operativa, verás que aparece una lista de opciones

4. Tienes que seleccionar ‘Videos’.

5. Te aparecerán unos videos predeterminados, si quieres elegir uno que grabaste o descargaste, pulsa la opción ‘Select from gallery’

6. Busca tu video favorito y selecciónalo.

7. Eso sería todo. Ahora solo queda esperar que alguien te llame para visualizar los cambios.