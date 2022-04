¿Cómo usar la pantalla dividida en tu celular?

Usar más de una aplicación a la vez es propio de los usuarios más modernos y de la mayoría de personas que usan smartphones, ya que aceleran el flujo de trabajo y simulan una situación de dos pantallas. Y es que ya sea por motivos lúdicos o de trabajo, la tecnología ha puesto a nuestra disposición una serie de herramientas necesarias para nuestro uso cotidiano.

Hace seis años, Android puso a nuestra disposición la opción de pantalla dividida en los celulares. Sin embargo, no todas las aplicaciones se ajustan a este formato. Es por ello que hoy te enseñaremos el método para que puedas adaptar todas las aplicaciones gracias a un pequeño truco.

Conoce este truco para aprovechar esta opción. Foto: Cinco Días

Si eres de los que ya probó esta herramienta, te habrás percatado que Instagram no acepta este tipo de formato y, al igual que con otras aplicaciones, cuando quieres usarla te aparece un mensaje diciendo ‘La aplicación no admite pantalla dividida’. No obstante, con las nuevas versiones de desarrolladores de Android puedes forzar a que adopte esa forma y que funcione bien.

¿Cómo activar esta función?

Si deseas activarla, debes ir a a los ajustes, información del equipo y presionar varias veces el número de compilación. Luego presionar la opción ‘Forzar el ajuste de tamaño de las actividades’ y activarla.

Con esto puedes usar las aplicaciones en pantalla dividida. Cabe indicar que, en ciertos casos, algunos elementos de la aplicaciones no son accesibles. No obstante, esto no afectará la experiencia del usuario.