WhatsApp: ¿qué pasa cuando el creador de un grupo sale del chat y no hay otro administrador?

Por lo general, los grupos de WhatsApp tienen varios administradores; sin embargo, hay ocasiones donde solo una persona (el creador de la conversación) tiene ese puesto, ya que no compartió su cargo con otros usuarios. ¿Qué pasará si decide abandonar ese chat grupal? Esta es una pregunta muy recurrente y aquí te brindamos la respuesta.

Aunque no lo creas, existen reportes de administradores de grupos de WhatsApp que abandonaron su propio chat de forma accidental, ya sea borrando sin querer la conversación o pulsando la opción salir por error. En caso eso llegara a pasarte, no te preocupes, ya que esa comunidad no se perderá, tampoco se quedarán sin moderación.

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp respondieron una de las dudas más frecuentes de los usuarios, quienes pensaban que el grupo se eliminaba si el creador lo abandonaba de forma accidental, ya que no había otra persona que se haga cargo de él. Por suerte, esto resultó ser solo un mito, aquí te dejamos su respuesta oficial:

“Si eras el único administrador de un grupo de WhatsApp y saliste, se asignará de forma aleatoria a otro participante como el nuevo administrador. Puedes pedirle a esa persona que te añada al grupo de nuevo y te designe como administrador”, escribieron los creadores de esta aplicación de mensajería instantánea.

Es decir, si abandonas tu propio grupo sin haber designado a otro administrador, el chat no se eliminará. Además, el puesto se le dará a otro miembro de forma aleatoria, y en caso de que desees volver, la única forma es que te añadan o te envíen un enlace de invitación.