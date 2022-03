Tres cosas que debes hacer si pierdes o te roban tu teléfono Android o un iPhone

Los smartphones en la actualidad son muy importantes, a través de él, no solo podemos realizar llamadas y videollamadas, sino que también gestionamos nuestras redes sociales y cuentas de correo electrónico en donde guardamos información relevante. Por ello, es necesario saber qué acciones inmediatas debemos realizar cuando se nos pierde o nos roban el teléfono.

1. Bloqueo del teléfono

Debes reportar el robo o pérdida de tu celular ante tu empresa operadora, a través del servicio de información y asistencia. Como se sabe, las compañías brindan la posibilidad para que los usuarios puedan bloquear sus equipos a través de una llamada telefónica.

En caso de que no seas titular del teléfono que utilizas, debes tener el DNI de la persona que lo registró. Luego del proceso de bloqueo, la empresa operadora debe entregarte el código de dicho reporte y el código IMEI del celular.

2. Borrar datos del dispositivo

En Android

La función encontrar mi dispositivo de Google no solo sirve para localizar o encontrar nuestro smartphone robado o perdido, sino que también nos ayuda a borrar todos los datos importantes que tenemos en él. Solo sigue estos pasos para hacerlo:

Introduce tu cuenta de Google, luego tu contraseña y pulsa siguiente.

Si tienes más de un celular, selecciona el que está perdido. Si el móvil en cuestión tiene varios perfiles, ingresa con la cuenta de Google principal.

Da clic en la opción borrar dispositivo. Al hacerlo, se borrarán todos los datos de este smartphone de manera permanente. Después del proceso, no podrás ubicar el móvil.

En iPhone

En el caso de iPhone debes ir a los ajustes > Apple ID > buscar mi iPhone, esta opción debe estar activada. Tendrás que buscarlo desde una Mac, iPhone o iPad, y podrás bloquearlo con un código para que no accedan a él.

Si consideras que lo mejor es borrar tus datos, también puedes formatear tu iPhone de forma remota para que se restablezca a los ajustes de fábrica y así no puedan acceder a tu información personal.

3. Desvincula tus cuentas

No importa que no tengas un smartphone en ese momento, si es posible pide uno prestado a tus amigos o familiares por unas horas, pero recupera tu línea telefónica, pues recuerda que aplicaciones como WhatsApp solo se pueden reactivar con tu número en funcionamiento, por lo que no podrás cerrar sesión en el dispositivo perdido a menos que inicies sesión en otro equipo y para ello necesitas tu línea.

Asimismo, debes saber que tanto Instagram como Facebook brindan la posibilidad a sus usuarios de cerrar sesión en aquellos dispositivos que ya no utilizan. En el caso del primero, debes ingresar a configuración > seguridad > seguridad e inicio de sesión y ubicar el teléfono robado en donde deberás cerrar tu cuenta.

Finalmente, en el segundo caso, da clic en configuración > seguridad > actividad de inicio de sesión y ubica al móvil en cuestión.