Router 4G o 5G: ¿qué son y qué ventajas e inconvenientes presentan?

Aunque la mayoría de personas están familiarizadas con los routers de fibra que se instalan en casa, es importante saber que estos no son los únicos. Funcionan mediante la instalación fija de tu hogar, pero hay otros modelos que nos permiten conectarnos a internet. Así, existen los routers 4G y 5G que, como su denominación indica, utilizan dicha tecnología para ofrecer una conexión inalámbrica para navegar.

Hay varios modelos, como enchufables o portátiles, y son una alternativa a la fibra óptica para ambientes en los que no existe cobertura de dicha conexión o para los que suelen viajar o vivir en diferentes ciudades.

¿En qué consisten?

Los routers 4G o 5G son dispositivos que permiten conectarse al wi-fi según una tarifa de datos. Funcionan con una tarjeta SIM en su interior y brindan red inalámbrica a cualquier aparato. Es decir, desde un equipo se puede acceder a esa red wi-fi que no es una tarifa de fibra o de ADSL, sino que funciona a través del 4G o del 5G, con una tarifa previamente contratada que detalla cuánto se puede gastar en cada periodo.

Lo que permiten estos dispositivos o puntos de acceso es acceder a internet sin necesidad de ADSL o de fibra, pero también sin tener que usar la tarifa de datos del teléfono. Solo depende de que haya cobertura de 4G o de 5G en ese lugar.

¿Cómo funcionan? Se introduce una tarjeta SIM que previamente se ha contratado y activado una tarifa de datos. Luego, enchufan el aparato a la corriente (no hace falta cable de red ni nada similar). Una vez que la tarjeta está colocada y el dispositivo esté conectado a un enchufe convencional, hay que conectarse a la red wi-fi del router como cualquier otra red. Hay que precisar que estos permiten conectar varios equipos y el volumen de datos depende de lo adquirido.

Ventajas e inconvenientes del router 4G o 5G

Puntos a favor

No están pensados para funcionar en un punto fijo o en un único establecimiento. Por el contrario, la principal ventaja es que podemos llevarlo a donde sea. Por ejemplo, se puede usar un router de este tipo para utilizarlo durante las vacaciones en un apartamento donde no se ha contratado la fibra óptica. Lo mismo aplica en hoteles si acostumbran a viajar por trabajo y no quieren depender del wi-fi público de estos ambientes y los peligros que conlleva usar la misma red que miles de personas.

La sencilla instalación es otra de sus ventajas: varios routers 4G y 5G son aparatos listos para funcionar sin necesidad de muchos cables y una compleja instalación. Además, se puede enchufar en el tren, en un hotel o apartamento.

Además, son versátiles porque la cantidad de gigas no depende del aparato en sí, sino de la tarifa que se ha contratado, logrando incluso disponer de datos ilimitados.

Inconvenientes

El principal problema de estos routers es que dependen de la cobertura que haya en un punto para ofrecer a internet. Pueden ser una buena opción como en el caso mencionado de hoteles o para viajar en una ciudad a la cual no perteneces, porque puedes tener una tarjeta SIM de datos adicional con la que navegar sin coste más allá de tu tarifa contratada.

Sin embargo, podrían encontrar problemas en la cobertura 4G o 5G en una casa en el campo, por ejemplo, donde la velocidad no sea la más adecuada o no llegue bien la señal.

Otro inconveniente es que hay otra dependencia de la cantidad de gigas. Generalmente este inconveniente es cada vez menos frecuente porque en la actualidad son muchas las tarifas ilimitadas que nos permiten navegar sin límites, usando tantos gigas como se deseen cada mes y sin restricción.