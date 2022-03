Twitter: ¿cómo convertir tus videos en GIF para publicarlos desde tu iPhone?

Twitter es una de las plataformas que más novedades ha anunciado en estos primeros meses del 2022, informando sobre su nueva función Circle para personalizar la audiencia de los tuits, una nueva sección de podcast para todos los usuarios del mundo, y su más reciente opción que permitirá que los anfitriones compartan clips con grabaciones en los Spaces.

Además de esto, precisamente sobre clips y temas audiovisuales, se ha revelado un reciente truco que permite convertir los videos en el formato GIF, los elementos virtuales creados por Steve Wilhite, quien lamentablemente falleció el pasado 14 de marzo a causa de la COVID-19.

Dicho esto, en esta nota te enseñaremos el paso a paso para que puedas usar esta nueva función en la red social, la cual, de momento, solo está disponible en dispositivos iOS, por lo que puede usarse desde un iPhone o un iPad. A continuación, te damos a conocer esta útil guía para animar los contenidos que desees.

Ingresa a la aplicación de Twitter desde tu iPhone o dispositivo móvil iOS.

desde tu iPhone o dispositivo móvil iOS. Ya en la red social, seleccionar el botón para crear un nuevo tuit .

. Luego, pulsa sobre la cámara para realizar un video en el aplicativo.

para realizar un video en el aplicativo. Deberás escoger la opción GIF y mantener presionado sobre el botón de grabar .

y . Finalmente, solo tendrás que configurar el GIF para que se reproduzca en bucle o desde el inicio.

para que se reproduzca en bucle o desde el inicio. Y listo, ya habrás convertido tus videos en GIF fácilmente.

¿Sabes cómo desinfectar tu teléfono sin tener que bañarlo en alcohol?

Según detalla Paréntesis, un portal especializado en tecnología, la mejor forma de desinfectar tu smartphone, sea Android o iPhone, es usando unas pequeñas toallitas que vienen impregnadas con alcohol isopropílico al 70%. Gracias a ellas, no solo podrás deshacerte de las manchas de la pantalla, provocadas por tus huellas digitales, sino que también podrás desinfectar la parte trasera, sin temor a que se arruine.

En caso no encuentres este tipo de toallitas desinfectantes, puedes comprar una botella de alcohol isopropílico; sin embargo, no debes bañar tu smartphone con este líquido. Los recomendable es que humedezcas un paño (de preferencia que sea de microfibra) y comiences a frotar suavemente todos los alrededores de tu teléfono. También no olvides también desinfectar la funda de tu dispositivo móvil.

¿Qué productos no utilizar?

Por ningún motivo utilices lejía, alcohol, vinagre o limpiadores de ventanas. Aunque son productos desinfectantes, son demasiado fuertes y terminarán dañando la pantalla de tu smartphone. De acuerdo a la publicación, las personas que suelen utilizar estos productos con frecuencia, con el tiempo comenzarán a notar que las imágenes no se ven muy bien y perderán demasiada nitidez.

Tampoco es recomendable usar papel higiénico o toallas desechables para limpiar la pantalla de tu celular, ya que suelen dejar pelusas en la superficie. Finalmente, evita también la utilización de aire comprimido para limpiar los puertos, ya que los componentes internos son muy delicados, sobre todo el micrófono.