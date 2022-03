¿Cómo desinfectar bien tu celular sin tener que bañarlo en alcohol?

La mayoría de personas suele llevar su smartphone a todos lados, incluso al baño, por lo que tu celular puede estar lleno de bacterias. Para eliminarlas, lo recomendable es desinfectarlo regularmente, no solo la pantalla, sino también la parte trasera del equipo. El problema es que muchas personas usan alcohol, algo que podría terminar dañando el celular. ¿Cuál es el método más recomendable? Aquí te vamos a enseñar.

Según detalla Paréntesis, un portal especializado en tecnología, la mejor forma de desinfectar tu smartphone, sea Android o iPhone, es usando unas pequeñas toallitas que vienen impregnadas con alcohol isopropílico al 70%. Gracias a ellas, no solo podrás deshacerte de las manchas de la pantalla, provocadas por tus huellas digitales, sino que también podrás desinfectar la parte trasera, sin temor a que se arruine.

En caso no encuentres este tipo de toallitas desinfectantes, puedes comprar una botella de alcohol isopropílico; sin embargo, no debes bañar tu smartphone con este líquido. Los recomendable es que humedezcas un paño (de preferencia que sea de microfibra) y comiences a frotar suavemente todos los alrededores de tu teléfono. También no olvides también desinfectar la funda de tu dispositivo móvil.

¿Qué productos no utilizar?

Por ningún motivo utilices lejía, alcohol, vinagre o limpiadores de ventanas. Aunque son productos desinfectantes, son demasiado fuertes y terminarán dañando la pantalla de tu smartphone. De acuerdo a la publicación, las personas que suelen utilizar estos productos con frecuencia, con el tiempo comenzarán a notar que las imágenes no se ven muy bien y perderán demasiada nitidez.

Tampoco es recomendable usar papel higiénico o toallas desechables para limpiar la pantalla de tu celular, ya que suelen dejar pelusas en la superficie. Finalmente, evita también la utilización de aire comprimido para limpiar los puertos, ya que los componentes internos son muy delicados, sobre todo el micrófono.