WhatsApp Web: ¿cómo desenfocar tus conversaciones en la app desde la computadora?

Aunque WhatsApp Web se ha convertido en la herramienta ideal del servicio de mensajería para poder chatear desde la PC de nuestra casa o en el trabajo, tiene un serio inconveniente: al estar en una pantalla de mayor tamaño, lo que escribimos y con quién chateamos puede ser visto por terceras personas. Felizmente, existe un truco que nos ayudará a desenfocar nuestras conversaciones. ¿Cómo funciona? Aquí te lo explicamos.

Gracias a este sencillo método de WhatsApp Web, no importará tampoco si no estás al tanto de tu computadora, o si decides pararte para ir por un café o agua .No será necesario cerrar la pestaña de la plataforma, ya que tus conversaciones se mantendrán desenfocadas.

Para poder hacer factible este truco, no tienes que recurrir a programas extraños de dudosa procedencia, sino que debes descargar una extensión en tu computadora desde el navegador de Google Chrome que es totalmente segura y no pone en peligro la información de tu cuenta.

Paso a paso para desenfocar nuestras conversaciones en WhatsApp Web

A nadie le gusta la idea de que otras personas vean sus chats personales, así que es necesario conocer el truco para desenfocar tus conversaciones en WhatsApp Web para que sean ilegibles para otros. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Desde tu computadora, ingresa a este enlace de Chrome Web Store para descargar la extensión WA Web Plus para WhatsApp.

Presiona añadir a Chrome y se abrirá una pequeña ventana en la que deberás pulsar agregar extensión.

Da clic en el ícono del rompecabezas (extensiones), ubicado en el extremo superior derecho, a un lado de tu foto de perfil de Gmail.

En este punto, se abrirán todas tus extensiones de Chrome. Busca WA Web Plus para WhatsApp y presiona en los tres puntos verticales del lado derecho.

Ahora, se desplegarán unas cuantas opciones: deberás presionar fijar. Aparecerá el ícono de una cruz verde rodeada de un círculo. Se trata de la extensión WA Web Plus para WhatsApp que instalaste.

Luego, debes ingresar a WhatsApp Web desde el mismo Google Chrome, no de la aplicación.

A continuación, deberás pulsar “+” y se abrirá un menú con una cantidad de funciones para seleccionar.

Pulsa la opción que dice blur conversation messages y listo.

Oculta tus mensajes en WhatsApp Web. Foto: captura/LR

Sin embargo, para mayor privacidad, también puedes ocultar la foto y el nombre del contacto con el que estás chateando en WhatsApp, para este fin debes habilitar las opciones blur recent messages, blur contacts names y blur contacts photos.

