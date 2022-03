Android: ¿Por qué debes activar el filtro azul en tu smartphone?

Es innegable decir que vivimos rodeados de pantallas de diversos aparatos como celulares, computadoras de escritorio, televisores, tablets, laptops, etc.

En el caso de los smartphonea, muchos modelos cuentan con un filtro especial para lo que se conoce como luz azul, el cual se encuentra en las pantallas y es dañino para la vista humana. Es por ello que en esta nota te enseñaremos cómo cuidar tu vista con el filtro azul que viene en muchos equipos Android y también algunas apps, en el caso no venga de forma predeterminada.

Conoce para que sirve el filtro azul y cómo activarlo en tu Android. Foto: elespanol.

¿Qué es la luz azul de tu celular y qué efectos puede tener?

Este tipo de luz es una de las que emite la pantalla de tu celular, es el que tiene más energía y por ello que puede dañar a los usuarios.

El problema de esta luz azul es que no es visible para el ojo humano, por tanto, no podemos ser conscientes de que la estamos recibiendo. Cabe indicar que no toda la luz azul llega a ser perjudicial, solo los rayos con longitud de onda amplia.

La luz azul puede provocar dificultades al momento de dormir, pues el cerebro percibe que dicha luz representa al día y cuesta tener sueño.

Cuando estés con estos síntomas, lo primero que debes realizar es alejarte de las pantallas. Si ello no es posible, tendrás que habilitar un filtro de luz azul que tengas disponible, ya sea en tu sistema operativo o descargando una aplicación desde Google Play Store.

¿Cómo activar el filtro de luz azul de tu móvil en Android?

En Android, muchos modelos de celulares cuentan con esta opción, solo debes deslizar desde la parte superior de la pantalla el menú rápido y buscar la opción que diga “filtro de luz azul”, “Protector de la vista” o “Modo lectura”.

En este menú podrás utilizar el filtro que viene en tu celular. Foto: Cristofer Pinto.

De esta manera, podrás utilizar tu equipo sin que te dé tanta fatiga ocular ni ese retraso en la hora del sueño, por lo que es especialmente útil cuando usas el smartphone de noche.

Si tu celular no tiene esta función, puedes descargar la app Filtro de Luz Azul: Modo Noche que cumple muy bien con su objetivo.