¿Por qué siempre debes desconectar el USB de tu computadora en ‘modo seguro’?

Gracias a las memorias USB es posible compartir información muy pesada (videos, fotos, música, etc) de una computadora a otra en cuestión de segundos. Aunque su importancia es bastante alta, la mayoría de personas suele utilizarlos de forma incorrecta y tiende a desconectarlos sin emplear el ‘modo seguro’. ¿Por qué hacerlo es un gran error? Aquí te contamos.

Los pendrives, como se conoce en España a los USB, son dispositivos relativamente costosos, sobre todo si tienen una gran capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, una memoria de la marca Kingston, de 256 GB, puede llegar a valer alrededor de S/200. Por ese motivo, dependerá mucho del tipo de uso que le estés dando para que este gadget siga funcionando.

¿Por qué es importante desconectar tu USB de forma segura?

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, muchas personas está acostumbradas a desconectar el USB de una computadora de forma brusca, sin activar el ‘modo seguro’, ya que piensa que no sucederá nada. Aunque en la mayoría no habrá mayores problemas, lo cierto es que esta mala práctica puede llegar a dañar este dispositivo.

De acuerdo a la publicación, cuando un USB está conectado a una computadora, ambos están comunicados, tanto a nivel de información como energético, es decir, hay una dependencia que no se debe cortar de imprevisto, sino con el ‘modo seguro’. De lo contrario, se corre el riesgo de que los archivos se corrompan, incluso que la memoria se vuelva inútil.

Por ese motivo, lo mejor es que te tomes tu tiempo para desconectar el USB de tu computadora de forma correcta, ya que si queda inservible no solo perderás toda la información que almacenaste, sino que es posible que otras PCs o laptops no puedan reconocerlo, por lo que no podrías formatearlo.