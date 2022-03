Windows 1.0 tiene un easter egg que acaba de ser descubierto 36 años después de su lanzamiento

Los ‘easter eggs’ o huevos de pascua son mensajes escondidos que los programadores de sistemas operativos, videojuegos, aplicaciones, entre otro tipo de softwares, suelen ocultar en su trabajo. Por lo general, encontrarlos es todo un desafío, aunque ha habido casos en los que la suerte ha bastado.

Según detalla Muy Computer, un portal especializado en tecnología, acaban de descubrir un divertido ‘easter egg’ oculto en Windows 1.0, el primer programa gráfico de 16 bits que fue desarrollado por Microsoft y que llegó al mercado en noviembre de 1985, es decir, hace más de 36 años.

De acuerdo a la publicación, la persona que descubrió este huevo de pascua en Windows 1.0 se llama Lucas Brooks, un fanático de la informática que decidió subir su hallazgo en Twitter, donde no tardó en hacerse viral. ¿En qué consiste el easter egg? Aquí te vamos a detallar.

Brooks explicó que este huevo de pascua estaba bien escondido, cifrado en un archivo de mapa de bits con una carita sonriente. Para poder acceder a él, este usuario tuvo que parchear técnicas avanzadas y finalmente descubrir el secreto oculto por los desarrolladores.

Como podrás apreciar en el video, al abrir el archivo aparece un pequeño recuadro con la palabra ‘Felicidades’ que está firmado por el equipo de Windows 1.0. No solo eso, ya que también salen los nombres de todos los que participaron en el proyecto.

Which version of @Windows is the first to include Easter eggs? Windows 3.0? Nope. What if I tell you there is an Easter egg in Windows 1.0 RTM? This is what I have recently discovered: pic.twitter.com/dbfcv4r7jj