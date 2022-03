WhatsApp: ¿cómo evitar que se descarguen las fotos que mandaron en grupos?

Mucho se habla de WhatsApp cuando nos referimos a la capacidad que esta app de mensajería instantánea puede ocupar. Es cierto que, en sí, la aplicación de Meta no ocupa mucho espacio; no obstante, el problema ocurre cuando recibimos documentos, fotos y videos de otras personas o de ciertos grupos. Esta circunstancia puede ser muy perjudicial a la larga, pues satura la memoria de nuestro teléfono y ralentiza la utilidad del propio aplicativo. Es por eso que en esta nota te explicaremos el paso a paso para que puedas evitar estas complicaciones.

Lo mejor es que este truco es útil para usuarios de iOS al igual que usuarios Android. Por si fuera poco, no requerirá la descarga de una aplicación de terceros. Sin más que decirte, aquí te mostramos los pasos.

¿Cómo desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp?

1. Entra a los ajustes de WhatsApp y busca almacenamiento y datos

2. Desciende hasta la sección descarga automática y verás que está dividida en dos opciones (descargar con datos móviles y descargar con Wi-Fi)

3. Ambas están activadas por defecto, tendrás que ingresar a cada una de ellas y deshabilitar la descarga automática de fotos, audios, videos y documentos.

De esta manera, cada vez que un amigo o miembro de un grupo de WhatsApp envíe un archivo, este no se descargará de forma automática en tu celular, sino que tú podrás decidir si quieres visualizarlo o no.

¿Cómo desactivar la visibilidad de archivos multimedia en WhatsApp?

1. Vuelve a ingresar a los ajustes de WhatsApp y pulsa chats

2. En la sección ajustes de chats verás la opción visibilidad de archivos multimedia

3. Vendrá activada por defecto, tienes que deshabilitarla.

Eso sería todo. Ahora los archivos multimedia de WhatsApp no solo no se descargarán automáticamente en tu celular, sino que aquellos que decidas bajar no saldrán en la galería de tu smartphone.