Usuarios de iCloud, iMessage, FaceTime y más apps de Apple reportaron fallas

No, no era tu iPhone. A pesar de que la página principal de Apple había demorado en pronunciarse, la comunidad de usuarios de Down Detector y Reddit notificaron la tarde de este lunes 21 de marzo una caída generalizada en los principales servicios que tiene la marca, la cual ha logrado ser moderada y solucionada de a pocos en distintas partes del mundo.

La interrupción del servicio afectó a las aplicaciones iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Music, Apple Maps, Siri, Apple Podcasts, Apple Fitness+, la tienda virtual App Store, Apple TV, AirTags e incluso Find My, la red para encontrar tus dispositivos.

Los internautas de iCloud informaron que este declive tecnológico impidió que se puedan revisar las fotos antiguas que se subieron previamente a la nube con el fin ahorrar espacio en el celular.

Los usuarios de Apple no fueron los únicos perjudicados ante este problema, puesto que los sistemas internos de la empresa operaban de manera irregular por varias horas, lo que interfirió de manera negativa en el trabajo de los empleados en las tiendas físicas, los desarrolladores que laboran de manera remoto y más ámbitos relacionados a la multinacional. Varias personas reportaron el fallo en sus redes sociales.

Reportan problemas en Apple Store. Foto: Twitter

Actualización

La información que brindó Apple es que el problema provino de ellos. Así, sin mayor información, se limitaron a dar el siguiente mensaje: “Los usuarios pueden estar experimentando un problema con (aplicación). Estamos investigando este problema”.

Cuando vuelvan a suceder este tipo de casos, si el usuario ve que algunos datos no sincronizan o alguna web sigue sin respuesta, solo queda esperar, puesto que probablemente en poco tiempo todo el sistema volverá a estar online en la zona. A continuación, te dejamos las apps que ya han podido volver a funcionar de manera efectiva y las que aún reportan fallos.