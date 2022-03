Realme 9i: lo bueno y lo malo del smartphone con triple cámara y batería de larga duración

A finales de febrero, Realme presentó en Perú su nuevo Realme 9i, un teléfono de gama media que está disponible en dos colores (negro y azul) y que hemos tenido la oportunidad de probar desde hace algunas semanas. Durante el periodo de prueba quedamos satisfechos en varios aspectos, sobre todo en la autonomía.

En la siguiente reseña vamos a detallar nuestra experiencia usando este teléfono que puedes encontrar en dos diferentes versiones. La primera (de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento) vale S/ 1059; mientras que la segunda (que probamos) tiene 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y su precio es de S/ 1159.

Presentación y diseño

La caja del Realme 9i tiene un diseño bastante sencillo, no se muestra ninguna fotografía del teléfono, solo el nombre del producto, la marca y algunas especificaciones técnicas en la parte trasera. Sin embargo, se diferencia del resto, no solo por su resaltante color amarillo, sino porque es más sólida que otras.

En el interior encontramos, además del smartphone de gama media, un cargador de 33 W, un cable tipo C, la llave para la bandeja SIM, la guía rápida para el usuario y la funda de silicona transparente que podremos utilizar (de forma temporal o permanente) para proteger el dispositivo de caídas accidentales.

Pese a que el Realme 9i es un celular bastante grande (164,4 mm de alto, 75,7 mm de ancho y 8,4 mm de grosor) es bastante liviano y manejable (190 gramos de peso). En lugar de tener un acabado con colores opacos, tenemos una parte trasera muy brillosa y que no se ensucia con facilidad con las huellas digitales.

Un gran acierto, en lo que respecta al diseño, es la inclusión de un sensor de huellas en el lateral derecho que sirve como botón de encendido y apagado; sin embargo, no me gustó que los botones de volumen los hayan ubicado a la izquierda, hubiera preferido que estén en el mismo lado todos.

Finalmente, resaltar que este dispositivo mantiene el puerto jack de 3.5 mm para audífonos tradicionales, también cuenta con un micrófono, puerto USB tipo C, un altavoz en la parte baja y la bandeja SIM en el lateral izquierdo (arriba de los botones de volumen).

Pantalla

El Realme 9i tiene una pantalla LCD de 6,6 pulgadas con una resolución FullHD+ y una tasa de actualización automática. Aunque puedes entrar a los ajustes y elegir la tasa más alta (90 Hz); sin embargo, debes tener en cuenta que eso afectará negativamente en la duración de la batería.

Pude probar la pantalla en ambientes cerrados y quede bastante satisfecho con la calidad de imagen, sobre todo si ves plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, entre otras que ofrecen contenido en alta resolución. En exteriores (con intensa luz solar) me parece que el brillo (480 nits) no fue suficiente.

Algo que me gustó del Realme 9i es que puedes activar el modo oscuro de una forma muy sencilla, incluso es posible hacer que este cambio se produzca de forma automática, cuando está por anochecer. Destacar además que el equipo cuenta con un modo de ‘cuidado de la vista’ que reduce la cantidad de luz azul.

La ubicación de la cámara frontal (esquina superior izquierda de la pantalla) me parece la adecuada. Al no estar al centro o en la esquina superior derecha, llega a pasar desapercibida cuando miras un video en pantalla completa.

El modo oscuro puede activarse automáticamente. Foto: Juan José López Cuya / La República

Seguridad

Gracias a su sensor de huellas digitales, ubicado en el lateral derecho, podrás desbloquear el teléfono en cuestión de segundos, aunque no lo hagas cuando tengas las manos mojadas, ya que no reconocerá tu huella y terminarás bloqueando temporalmente (30 segundos) el celular.

El sensor de huellas lateral sirve para desbloquear el equipo. Foto: Juan José López Cuya / La República

El equipo no solo cuenta con sensor de huellas, también tiene reconocimiento facial para que lo desbloquees con tu cara. Vale resaltar que solo funcionará cuando tengas los ojos abiertos, así que nadie podrá desbloquearlo mientras estás dormido.

Por lo general, el reconocimiento facial de muchos teléfonos, sobre todo de equipos de gama media y gama baja, no suele servir de noche o en ambientes oscuros. Sin embargo, el Realme 9i no tiene esa limitación, así que esta característica funciona muy bien.

Rendimiento y batería

Para ser un teléfono de gama media, el rendimiento no está nada mal, gracias a que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 680, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (ampliables hasta 1 TB mediante micro SD). Durante el tiempo de pruebas, no hubo ‘lageos’ u otro problema similar.

Aunque la mayoría de aplicaciones que utilicé fueron las redes sociales más populares (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras), también instalé varios juegos como Free Fire, Amogn Us, Pokémon GO, etc y no tuve problemas con ellos, incluso el Realme9i cuenta con su propia herramienta para juegos.

Game Space, como se llama esta función, permite saber la cantidad de FPS del juego o uso de CPU y GPU. También permite grabar la pantalla, bloquear las llamadas o notificaciones, entre otras opciones muy interesantes para las personas que buscan un teléfono para disfrutar de videojuegos.

El Realme 9i tiene una herramienta especial para videojuegos. Foto: Juan José López Cuya / La República

En lo que respecta a la autonomía, el Realme 9i cuenta con una batería de 5000 mAh que me ha durado más de 12 horas de uso. Solía comenzar a utilizarlo alrededor de las 7:00 a.m y recién tenía la necesidad de cargarlo al promediar las 9:00 o 10:00 pm

Sobre su carga rápida, lo cierto es que existen mejores; sin embargo, esta no está tan mal. Me tomé el tiempo de medir cuanto tardaba en llenar la batería de 0% a 100% y en total tarda alrededor de una hora y media. Para ser 5000 mAh de batería, creo que es un tiempo bastante aceptable.

Fotografía

Finalmente, nos toca hablar sobre el apartado fotográfico del Realme 9i. Aunque tiene una ‘triple cámara trasera’, los lentes que más resaltan son el principal de 50 MP f/1.8 y el sensor de profundidad (2 MP f/2.4). En lugar del lente macro (2 MP f/2.4), creo que hubiera sido mejor añadir un gran angular.

Las fotografías tomadas con el el equipo poseen una calidad muy buena, sobre todo si fueron captadas durante el día. Sin embargo, para tomar objetos muy alejados no es tan recomendable, ya que si usas el zoom digital (hasta 10x) comenzarás a notar la presencia de ruido fotográfico,

Un punto a favor del Realme 9i es que cuenta con modo retrato, es decir, que te permite tomar fotografías con efecto bokéh o fondo desenfocado. Esta característica está disponible, tanto con la triple cámara trasera, como con la cámara selfie de 16 megapíxeles.

Además del modo retrato, el smartphone tiene un modo profesional, cámara lenta, ultra marco, escáner de textos, foto por intervalos, extra HD y foto panorámica. En lo que respecta a los videos, puede grabar a 1080p.