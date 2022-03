¿Actualizaste tu iPhone a iOS 15.4? Reportan que estaría agotando la batería más rápido

Hace algunos días, Apple lanzó iOS 15.4, una actualización de su sistema operativo que trae bastantes novedades para los usuarios de la manzana. Además de parches que corrigen algunas vulnerabilidades, los de Cupertino añadieron una opción que permite desbloquear el iPhone, a través del Face ID, aunque estés usando mascarilla.

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, desde que Apple liberó la esperada actualización, muchos usuarios de la manzana han comenzado a descargar esta nueva versión de iOS en sus dispositivos, sin imaginar que comenzarían a tener algunos algunos problemas de autonomía.

De acuerdo a la publicación, la actualización estaría provocando que la batería dure menos que lo habitual. “iOS 15.4 merma la batería de forma increíble. Diría que la duración de mi batería hoy es la mitad de lo que era la semana pasada”, señala el usuario Alex Kretzschmar en su cuenta de Twitter.

iOS 15.4 has mad battery drain. I’d say my battery life today is half what it was last week. Shocking! — Alex Kretzschmar (@IronicBadger) March 16, 2022

Otro internauta de Twitter, llamado Maxim Shishko, por su parte, indicó lo siguiente: “La duración de la batería de iOS 15.4 es realmente mala. Después de 24 horas, (dura) menos del 80%, pero la pantalla no ha estado activa más de dos horas y solo uso Safari, YouTube, Instagram y Uber”.

Battery life on iOS 15.4 is really bad 🫠 After 24 hours - 80%, but active screen no more then 2 hours and I using only Safari, YouTube, Instagram, Uber.(iPhone 11 battery capacity 93%) #ios #ios15 #apple #iphone #iOS154 #battery #batterylife #bug — Maxim Shishko (@lamaks_3) March 16, 2022

Oded Shopen también usó su cuenta en la mencionada red social para manifestar problemas con la autonomía de su dispositivo (uno de los más costosos de Apple). “iOS 15.4 está agotando la batería de mi iPhone 13 Pro Max. Podía pasar días sin cargar, pero al mediodía se ha reducido a la mitad de su capacidad”, indicó.