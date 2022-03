WhatsApp: conoce la lista de las aplicaciones que debes desinstalar por seguridad

En todos los móviles inteligentes hoy en día nos encontramos con WhatsApp, una aplicación que nos permite comunicarnos por mensajes o llamadas a través de internet y videollamadas con nuestros amigos o familiares. Por ello, la plataforma de mensajería se actualiza de manera constante; sin embargo, hay algunas funciones que todavía no encontramos en la app oficial, por lo que existen usuarios que recurren a versiones modificadas como WhatsApp Plus que pueden resultar peligrosas y originar el baneo de nuestra cuenta.

En este sentido, debes saber que WhatsAppcuenta con una política de tolerancia cero ante las apps de terceros para acceder a su servicio. Quienes empleen este tipo de aplicaciones no diseñadas por Facebook que modifican su funcionamiento se arriesgan a perder su cuenta.

La propia empresa publicó un comunicado en su página web para asegurar que, en una primera fase, las cuentas serán sometidas a una suspensión temporal y que, en caso de que los usuarios persistan, su perfil “podría ser suspendido permanentemente”.

Asimismo, si bien estos MOD o versiones modificadas de WhatsApp te permiten usar funciones que la app original no tiene, también son peligrosos debido a que provienen de sitios web que ciertamente no conocemos y pueden incluir virus o spyware. Por ello, el servicio de mensajería no avala su uso.

Para que nuestra cuenta no sea baneada y nuestro teléfono tampoco sea infectado por un troyano que puede robar nuestros datos personales, conoce la lista de aplicaciones que no debes instalar: